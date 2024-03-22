Захисник збірної Боснії і Герцеговини Анель Ахмедходжіч не зміг пояснити, як його команда втратила перевагу в матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 проти України (1:2).

Команда Сергія Реброва продемонструвала характер і зуміла здобути перемогу над суперником, програючи до 80-ї хвилини з рахунком 0:1. Роман Яремчук та Артем Довбик відзначилися проти Боснії та Герцеговини. Захисник Анель Ахмедходжіч так і не зрозумів, як його команда наприкінці матчу пропустила двічі.

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"Ми добре виконували план тренера, все було добре до 80-ї хвилини, і я не знаю, що сталося. Я навіть не бачив, що сталося", – цитує сайт УЄФА гравця.

Нагадаємо, що у фінальному матчі за путівку на Євро-2024 збірна України зіграє проти Ісландії. Ця зустріч відбудеться 26 березня. Переможець цієї пари потрапить у групу Е на Євро-2024 до Бельгії, Словаччини та Румунії.

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