Защитник сборной Боснии и Герцеговины Анель Ахмедходжич не смог объяснить, как его команда упустила преимущество в матче плей-офф квалификации Евро-2024 против Украины (1:2).

Команда Сергея Реброва продемонстрировала характер и сумела одержать победу над соперником, проигрывая до 80-й минуты со счетом 0:1. Роман Яремчук и Артем Довбик отличились против Боснии и Герцеговины. Защитник Анель Ахмедходжич так и не понял, как его команда в конце матча пропустила дважды.

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"Мы хорошо выполняли план тренера, все было хорошо до 80-й минуты, и я не знаю, что произошло. Я даже не видел, что произошло", – цитирует сайт УЕФА игрока.

Напомним, что в финальном матче за путевку на Евро-2024 сборная Украины сыграет против Исландии. Эта встреча состоится 26 марта. Победитель этой пары попадет в группу Е на Евро-2024 в Бельгию, Словакии и Румынии.

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