"Сумно, що ми пропустили гол у контратаці, яка є їхньою найкращою зброєю і якої ми уникали всю гру. Хлопці зробили все, що могли. Ви бачили, що на 60-й та 70-й хвилині у них були судоми, це показує, що хлопці виклалися більше, ніж могли, і я вважаю, що ми заслуговували набагато більше.

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Ми справді зробили все, що могли, підготувалися та зіграли одну з найкращих ігор. Молодих гравців багато, думаю, втома теж зіграла свою роль, але ці хлопці мають майбутнє. Якщо вони продовжать у тому ж дусі, може бути набагато краще.

Не знаю, чи гратиму я в Лізі націй, не хотів би нічого говорити на гарячу голову, тому що після відмінних 85 хвилин ми всі несподівано засмучені", – цитує Джеко офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Едін вивів боснійців на поле у статусі капітана і відіграв увесь матч. Його команда вигравала до 85-ї хвилини, однак вихід Романа Яремчука перевернув все з ніг на голову – український форвард Валенсії спочатку забив сам, а згодом асистував Артему Довбику.

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