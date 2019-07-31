"Не знаю, чи готовий розглянути пропозицію з Росії", – Хачеріді прокоментував чутки про перехід в ЦСКА Москва

Екс-захисник Динамо Євген Хачеріді розповів про варіанти продовження кар'єри.

Нагадаємо, нещодавно Хачеріді став вільним агентом, покинувши ПАОК лише через рік після переходу з Динамо. Сьогодні з'явилася інформація про перехід екс-динамівця до лав московського ЦСКА, яка пізніше не отримала свого підтвердження.

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"Якщо пропозиція про перехід в російський клуб надійде, навіть не знаю, чи готовий розглянути її. Варіанти продовження кар'єри у мене є, але пропозиції не з Росії", – цитує Хачеріді Championat.

Нагадаємо, у складі ПАОКа 32-річний українець провів лише 11 поєдинків. Раніше з'являлася інформація про можливість повернення центрбека в київське Динамо.

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