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"Не знаю, чи готовий розглянути пропозицію з Росії", – Хачеріді прокоментував чутки про перехід в ЦСКА Москва

15:35 343 Читать на русском
"Не знаю, чи готовий розглянути пропозицію з Росії", – Хачеріді прокоментував чутки про перехід в ЦСКА Москва
Євген Хачеріді / фото із соцмереж

Екс-захисник Динамо Євген Хачеріді розповів про варіанти продовження кар'єри.

Нагадаємо, нещодавно Хачеріді став вільним агентом, покинувши ПАОК лише через рік після переходу з Динамо. Сьогодні з'явилася інформація про перехід екс-динамівця до лав московського ЦСКА, яка пізніше не отримала свого підтвердження.

Хачеріді перейде в ЦСКА Москва, – ЗМІ

"Якщо пропозиція про перехід в російський клуб надійде, навіть не знаю, чи готовий розглянути її. Варіанти продовження кар'єри у мене є, але пропозиції не з Росії", – цитує Хачеріді Championat.

Нагадаємо, у складі ПАОКа 32-річний українець провів лише 11 поєдинків. Раніше з'являлася інформація про можливість повернення центрбека в київське Динамо.

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Теги
Росія Трансфери Динамо Динамо Євген Хачеріді Євген Хачеріді ЦСКА Москва ЦСКА Москва
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