Тренер Хачеріді брутально прокоментував інформацію про перехід українця в ЦСКА Москва

Тренер Євгена Хачеріді не підтвердив інформацію про трансфер захисника в московський ЦСКА.

Нагадаємо, сьогодні з'явилися чутки про перехід Євгена Хачеріді в ЦСКА Москва. 32-річний екс-захисник Динамо та збірної України повинен лише пройти медогляд.

Хачеріді перейде в ЦСКА Москва, – ЗМІ

Як відомо, екс-динамівець готується до нового сезону в Києві. Особистий тренер гравця Андрій Качан в Instagram опублікував відео зі спортзалу. У ролику "засвітився" і сам Хачеріді.

"Ми тут з Жекою передаємо привіт сайту Football.ua. Як бачите, ми в Києві і Євген нікуди не летить. Перевіряйте інформацію перед тим, як її публікувати", – сказав тренер.

Нагадаємо, влітку минулого року Хачеріді перейшов у ПАОК, проте провів у Греції лише один сезон, зігравши 11 поєдинків. Нещодавно захисник став вільним агентом.

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