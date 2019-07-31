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Тренер Хачеріді брутально прокоментував інформацію про перехід українця в ЦСКА Москва

14:42 2261 Читать на русском
Тренер Хачеріді брутально прокоментував інформацію про перехід українця в ЦСКА Москва
Євген Хачеріді / фото із соцмереж

Тренер Євгена Хачеріді не підтвердив інформацію про трансфер захисника в московський ЦСКА.

Нагадаємо, сьогодні з'явилися чутки про перехід Євгена Хачеріді в ЦСКА Москва. 32-річний екс-захисник Динамо та збірної України повинен лише пройти медогляд.

Хачеріді перейде в ЦСКА Москва, – ЗМІ

Як відомо, екс-динамівець готується до нового сезону в Києві. Особистий тренер гравця Андрій Качан в Instagram опублікував відео зі спортзалу. У ролику "засвітився" і сам Хачеріді.

"Ми тут з Жекою передаємо привіт сайту Football.ua. Як бачите, ми в Києві і Євген нікуди не летить. Перевіряйте інформацію перед тим, як її публікувати", – сказав тренер.

Нагадаємо, влітку минулого року Хачеріді перейшов у ПАОК, проте провів у Греції лише один сезон, зігравши 11 поєдинків. Нещодавно захисник став вільним агентом.

Хачеріді сватають в Динамо – чому цей трансфер не потрібен киянам

blog_ava
Хачеріді перейде в ЦСКА Москва, – ЗМІ
12:37
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Теги
Трансфери Динамо Динамо Євген Хачеріді Євген Хачеріді ЦСКА Москва ЦСКА Москва
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