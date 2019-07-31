Хачеріді перейде в ЦСКА Москва, – ЗМІ

Екс-захисник Динамо та збірної України Євген Хачеріді може продовжити кар'єру в Росії.

Євген Хачеріді найближчим часом стане гравцем московського ЦСКА. 32-річний захисник повинен лише пройти медогляд, запевняє Football.ua з посиланням на власні джерела.

Екс-динамівець вже узгодив умови особистого контракту з "армійцями". До слова, нещодавно Хачеріді сватали у київське Динамо, а сам гравець готувався до нового сезону в Києві.

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Деталі майбутньої угоди поки невідомі, але відомо, що Хачеріді перейде в ЦСКА на правах вільного агента. Нагадаємо, влітку минулого року Хачеріді перейшов у ПАОК, проте провів у Греції лише один сезон, зігравши 11 поєдинків.

Цікаво, що раніше Євген заявляв, що у Росію не поїхав би.

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