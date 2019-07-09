Хачеріді сватають в Динамо – чому цей трансфер не потрібен киянам

Повертатись туди, де колись тобі було добре – не завжди правильне рішення. Це стосується і Євгена Хачеріді – екс-захисника Динамо, якого знову сватають до лав "біло-синіх".

Євген Хачеріді – безумовно, один із найкращих центрбеків Динамо за останнє десятиріччя. Колишній захисник збірної України перебував у системі киян протягом 10 років – з 2008-го по 2018-й. Минулого літа Хачеріді на правах вільного агента не без скандалу покинув Динамо та перейшов у ПАОК.

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Там в українця відверто не склалося – за весь сезон 2018/19 Євген провів у складі грецького гранда лише 11 поєдинків (по 3 – в кваліфікації ЛЧ, чемпіонаті та Кубку, 2 – у Лізі Європи). За 712 зіграних хвилин у пасиві Хачеріді 3 жовтих та 1 червона картка. Останнім матчем українця за ПАОК стала зустріч Ліги Європи проти Челсі 29 листопада 2018 року – тоді захисник залишив поле вже на 6-й хвилині, отримавши пряму червону картку. З того часу Хачеріді лише раз потрапив до заявки ПАОКа на матч – це трапилось ще у січні.

Не дивно, що екс-захисник збірної України абсолютно не виправдав сподівань, покладених на нього у Греції, хоча це не завадило його команді стати чемпіоном та здобути національний кубок. Наразі 31-річний захисник попри чинний ще 2 роки контракт готується до нового сезону в Києві, хоча офіційно про його відхід з ПАОКа ще не оголошували.

Днями з'явилася інформація про ймовірне повернення Євгена Хачеріді в Динамо всього через рік після неоднозначного прощання. "Футбол 24" доводить, чому такий імовірний трансфер не принесе користі віце-чемпіону України.

1. Характер Хачеріді

Не секрет, що у колишнього оборонця "біло-синіх" характер – далеко не подарунок. Протягом кар'єри у Хачеріді траплялись непорозуміння практично зі всіма тренерами – зокрема, і з нинішнім керманичем Динамо Олександром Хацкевичем. За словами ще одного екс-захисника збірної України Артема Федецького, Євген не конфліктував хіба що із Михайлом Фоменком, який зумів знайти спільну мову із запальним гравцем.

Окрім тренерів, Хачеріді цілком може "наїхати" і на одноклубників – пригадуються ті ж конфлікти з Олександром Алієвим. Зараз у Динамо будується доволі молода команда, якій властива нестабільність. Підписання в такій ситуації захисника, який мало того, що в своїй нинішній формі не є взірцем надійності, так ще й своїм запальним характером може вбити впевненість молодих партнерів – не найкраще рішення.

2. Минулорічний скандал в Динамо

8 березня 2018 року трапився епізод, який, по суті, вирішив подальшу долю захисника в столиці України. В матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Лаціо травму отримав Тамаш Кадар. Олександр Хацкевич дав вказівку Хачеріді розминатись, проте в підсумку випустив на поле Артема Шабанова. Як пояснив тренер після гри, Хачеріді відмовився виходити на заміну, мотивувавши це тим, що не зможе зіграти на позиції лівого центрбека.

Після цього інциденту захисник лише одного разу потрапив до заявки команди на гру, проте більше у складі Динамо так і не зіграв. Враховуючи, що Хацкевич залишився тренером Динамо, то перспективи Хачеріді в команді виглядають примарними. Хоча президент клубу Ігор Суркіс не тримає зла на Євгена – можливо, і наставник "біло-синіх" пробачив свого екс-підопічного та готовий дати йому ще один шанс?

3. Неналежні ігрові кондиції

Хачеріді у 2019 році не провів жодного офіційного матчу. Захисник програв конкуренцію в команді з ще слабшого чемпіонату, ніж український. Навіть з тих 11-ти поєдинків, які встиг провести українець у складі грецької команди, він відіграв повністю лише 5. Звісно, при наявності мотивації можна за деякий час вийти на певний рівень, але чи є ця мотивація у екс-гравця збірної України? Це відомо лише самому Євгену. Наразі не дуже помітно, завдяки чому нинішній Хачеріді може допомогти нинішньому Динамо. Хіба що досвідом, адже за його плечима дійсно хороша кар'єра.

До слова, невдачі українця у Греції відобразились і на його вартості. Ще на початку 2018 року Хачеріді коштував 5 млн євро (згідно даних Transfermarkt). Зараз – лише 1,75 млн.

4. Висока зарплатня

Хачеріді дістався ПАОКу безкоштовно, тому отримав хороший особистий контракт. За інформацією ЗМІ, зарплатня захисника у Греції складала близько 1,5 млн євро щорічно. Не секрет, що зараз Динамо перейшло на режим економії коштів, тому такого окладу центрбек у Києві не отримає, хіба що піде на суттєве зниження своїх фінансових апетитів.

Хачеріді вже 31 рік – саме зараз у нього чи не останній шанс отримати пристойний контракт, адже до завершення кар'єри залишилось не так довго. Ігор Суркіс навряд чи запропонує Євгену вкрай вигідні фінансові умови – реально високих зарплат, як раніше, зараз в Україні немає. Пропонувати серйозні гроші окремому футболісту вбачається доцільним лише в одному випадку – якщо це дійсно топовий виконавець, який принесе користь команді на футбольному полі, а згодом його можна буде вигідно продати. 31-річний Хачеріді – не той випадок.

5. Наявність пристойних центральних захисників

Хачеріді важко назвати універсалом – він виступав переважно в ролі правого центрбека. На цій позиції у Динамо немає суттєвих проблем – є Микита Бурда та Артем Шабанов. Крім того, у центрі оборони можуть при необхідності зіграти Сергій Сидорчук та новачок Мохаммед Кадірі.

А ще не варто забувати про Дениса Попова – чемпіона світу-2019 у складі збірної України U-20. Молодий центрбек вражаюче відіграв Мундіаль у Польщі, забив 3 голи та став одним із відкриттів турніру. Потенційне повернення Хачеріді може поставити жирний хрест на перспективах талановитого Попова у київській команді. Безумовно, Євген може ще декілька років провести на пристойному рівні, але зі стратегічної точки зору куди доцільніше робити ставку саме на 20-річного Дениса.

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