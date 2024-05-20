Український легіонер Іван Єрмачков піде на підвищення у Німеччині.

Іван Єрмачков і Данило Кревсун / Фото з соцмереж

Український захисник німецького Вупперталера Іван Єрмачков незабаром змінить команду, повідомляє Legioners.ua.

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До 18-річного оборонця проявляли інтерес низка німецьких клубів з Першої та Другої Бундесліг. За інформацією джерела, сторони вже досягли домовленості – презентація гравця відбудеться цього тижня.

До слова, представник футболіста Павло Железов привідкрив завісу таємничості, назвавши клуби, з якими велися перемовини щодо потенційного трансферу – Фрайбург, Вердер, Ганновер, Гамбург, Хольштайн, Шальке та Нюрнберг.

Нагадаємо, Єрмачков – вихованець Колоса. У Вупперталер U-19 перебрався у серпні 2022 року. У поточному сезоні провів за команду 20 матчів, в яких забив 2 голи.

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