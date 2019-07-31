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"Не знаю, готов ли рассмотреть предложение из России", – Хачериди прокомментировал слухи о переходе в ЦСКА Москва

15:35 135 Читати українською
"Не знаю, готов ли рассмотреть предложение из России", – Хачериди прокомментировал слухи о переходе в ЦСКА Москва
Евгений Хачериди / фото из соцсетей

Экс-защитник Динамо Евгений Хачериди рассказал о вариантах продолжения карьеры.

Напомним, недавно Хачериди стал свободным агентом, покинув ПАОК лишь через год после перехода из Динамо. Сегодня появилась информация о переходе экс-динамовца в ряды московского ЦСКА, которая позже не получила своего подтверждения.

Хачериди перейдет в ЦСКА Москва, – СМИ

"Если предложение о переходе в российский клуб поступит, даже не знаю, готов ли рассмотреть его. Варианты продолжения карьеры у меня есть, но предложения не из России", – цитирует Хачериди Championat.

Напомним, в составе ПАОКа 32-летний украинец провел лишь 11 матчей. Ранее появлялась информация о возможности возвращения центрбека в киевское Динамо.

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Трансферы Россия Динамо Киев Динамо Киев Евгений Хачериди Евгений Хачериди ЦСКА Москва ЦСКА Москва
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