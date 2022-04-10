"Є три сучасні тренери, яких я вважаю більш успішними, ніж Гвардіола. Я досі не розумію галасу навколо нього. Жозе Моурінью виграв чемпіонські титули у чотирьох різних країнах та Лігу чемпіонів з двома клубами. Карло Анчелотті не має рівних собі і скоро стане найкращим, якщо Реал зможе виграти Ла Лігу.

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А третій топ-менеджер? Для мене це Юрген Клопп. Те, чого він домігся з бюджетом Ліверпуля, вражає. Він справді унікальний менеджер. Його велика майстерність полягає у правильній інтеграції гравців, а це талант, яким Гвардіола на такому рівні не володіє", – цитує Хаманна Daily Mail.

Нагадаємо, сьогодні Гвардіола і Клопп в очному матчі вирішують, хто буде лідером АПЛ.

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