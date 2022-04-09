Миколенко вперше потрапив у стартовий склад Евертона на 3 матчі поспіль. Віталій у попередньому турі АПЛ заробив пенальті, а його команда програла обидва ці виїзні поєдинки. Відтак відрив від Бернлі, який очолює тріо з зони вильоту, скоротився до мінімуму. На старті зустрічі захисник збірної України кілька разів непогано діяв на чужій половині. Однак на 9 хвилині екс-динамівець програв Ліндельофу боротьбу на другому поверсі після подачі зі штрафного, Делф невдало вибив, а Решфорд у дотик пробив. Як і в наступному епізоді, з небезпечним ударом Маркуса не без проблем впорався партнер по збірній Англії Пікфорд.

Евертон – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Делф ледь не вивів Миколенка на класну позиції у штрафний майданчик. Ван-Біссака в останню мить підчистив у підкаті. Евертон забив після першого ж удару. Рішарлісон та Івобі на 27 хвилині відборолися, а Гордон з рикошетом від Ліндельофа залишив Де Хеа ні з чим. Після подачі того ж 21-річного англійця Кін виграв позицію, забракло лише влучності. Роналду штовхає Миколенка після націленої подачі Фернандеша. Один з рідкісних моментів присутності Кріштіану на полі.

Рішарлісон ледь не прошив Де Хеа дальнім ударом, і знову рикошет від захисників. Фред отримав пошкодження і пішов з поля на 36 хвилині. Екс-півзахисника Шахтаря замінив Погба. Миколенко ледь не привіз контру, махнувши повз м'яч, однак виправився у підкаті. Віталій майже як Фігаро. То зробить ривок у чужий штрафний, але засильний пас Івобі не дасть шансів. То випередить Роналду і виб'є над поперечиною – ідеальний виніс, враховуючи ризик забити у власні ворота.

На диво якісний перший тайм від Евертона. Солідно відпрацював і Миколенко (виграв обидві дуелі внизу, тричі підчищав за одноклубниками). Після повернення в основу 4 ветеранів (Кін, Аллан, Делф і Коулмен) "іриски" виглядають значно надійніше. Хоча тут важливий і фактор суперника – МЮ вкотре зовсім не вражає.

Гострий початок другого тайму від українського фулбека. Миколенко технічно розправився на фланзі. Ось тільки далі пішов дещо поспішний простріл без оглядки на свого форварда, який вілкривався в іншу зону. Миколенко зупиняє прорив Ван-Біссаки. Схоже, саме наш гравець отримує від Лемпарда оплески. Решфорд не скористався черговим моментом, створеним Бруну.

Миколенко змусив знову помилитися Ван-Біссаку, за якого 3 роки тому манкуніанці заплатили 55 мільйонів євро. Українець заробив кутовий, після подачі якого Гордон знайшов Годфрі – вище. Рішарлісон знущається над Санчо, набиваючи м'яч головою. Як же розігрався Миколенко! Класний ривок і пас на зручну позицію. Удар Гордона заблокували. Жест відчаю від Рангніка. На 64 хвилині випускає 19-річного Елангу та Мату, для якого це перший у сезоні вихід на матч АПЛ. Решфорд і Матіч нині традиційно розчарували.

Серія кутових і подач. Ліндельоф скидає під удар, Еланга дає вище. "Справді чудова робота від Миколенка", – навіть англійські коментатори відзначають гру екс-динамівця, який виграв черговий забіг проти суперника. Серія відчайдушних ударів здалеку. Пікфорд лускає, як горішки. Підключення Ван-Біссаки вже цікавіше. Миколенко самовіддано стелиться на газоні, водночас свій же Грей встигає випередити і заблокувати. Від безсилля Роналду нарешті приклався, як треба. Біда тільки в тому, що цілив по лаві запасних після свистка арбітра. Жовта картка як нагорода за геть безславну гру.

Коулмен виграв боротьбу в Кріша, після чого обвів парочку суперників. Це кураж, і нині він з "ірисками". Можливо, саме цей чинник допоміг Пікфорду після розстрільного удару Роналду. Снаряд на своєму шляхові зачепив руку Кіна, але призначити такий натягнутий пенальті було б занадто. Миколенко з 5 спроби виграв перший матч АПЛ, в якому взяв участь. Евертон на 4 очки відривається від зони вильоту до матчу Бернлі. В МЮ залишається 51 бал і лише 7 рядок зі все реальнішою перспективою залишитися зовсім без єврокубків на користь Ярмоленка, який з Вест Хемом закріплює за собою 6 місце.