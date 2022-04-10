Компанія Setanta Sports анонсувала показ гри на своєму YouTube-каналі.

Старт трансляції о 18:30. Після 30 зіграних матчів "містяни" йдуть на вершині, випереджаючи конкурента всього на одне очко. За основними подіями гри також можна стежити в онлайні "Футбол 24".