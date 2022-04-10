Манчестер Сіті – Ліверпуль: безкоштовна відеотрансляція головного матчу сезону АПЛ
18:22 - Читать на русском
Глядачі отримали унікальну можливість подивитися поєдинок 32-го туру АПЛ між Ман Сіті і Ліверпулем.
75' live
36’ Габріел Жезус
Діогу Жота 13’
Садьйо Мане 46’
13’ Діогу Жота
36’ Габріел Жезус
46’ Садьйо Мане
Компанія Setanta Sports анонсувала показ гри на своєму YouTube-каналі.
Старт трансляції о 18:30. Після 30 зіграних матчів "містяни" йдуть на вершині, випереджаючи конкурента всього на одне очко. За основними подіями гри також можна стежити в онлайні "Футбол 24".
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