"Есть три современных тренера, которых я считаю более успешными, чем Гвардиола. Я до сих пор не понимаю шума вокруг него. Жозе Моуринью выиграл чемпионские титулы в четырех разных странах и Лигу чемпионов с двумя клубами. Карло Анчелотти не имеет равных себе и скоро станет лучшим, если Реал сможет выиграть Ла Лигу.

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А третий топ-менеджер? Для меня это Юрген Клопп. То, чего он добился с бюджетом Ливерпуля, впечатляет. Он действительно уникальный менеджер. Его большое мастерство заключается в правильной интеграции игроков, а это талант, которым Гвардиола на таком уровне не владеет", – цитирует Хаманна Daily Mail.

Напомним, сегодня Гвардиола и Клопп в очном матче решают, кто станет лидером АПЛ.

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