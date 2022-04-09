"Випити келих вина з Юргеном? Якщо ми виграємо, то із задоволенням. Я його обов'язково запрошу!

Гвардіола не очолить збірну Бразилії після ЧС-2022 – у тренера Ман Сіті свій план

Юрген робить світовий футбол кращим. Його посил вражає, це дуже сильний суперник. І це добре. Я намагаюся підтримувати добрі стосунки з усіма тренерами. Це краще, ніж залишатися віддаленим від усіх. З Клоппом ми спілкувались ще в Німеччині. Він хороший хлопець, і я не маю з ним жодних проблем", – цитує Гвардіолу MEN.

Додамо, що поєдинок Манчестер Сіті – Ліверпуль відбудеться 10 квітня, початок о 18:30. Після 30 зіграних матчів "містяни" йдуть на вершині, випереджаючи конкурента всього на одне очко.

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