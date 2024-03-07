– Олександре Івановичу, чи правда, що КДК УАФ оштрафувала Оболонь?

– Так. І для нас це стало великим здивуванням. Вчора у клуб надійшло рішення голови КДК УАФ Віталія Наума про те, що ми порушили регламент. У документі вказані: стаття 42 дисциплінарних правил, стаття 15 регламенту УПЛ.

– Що саме ви порушили?

– Матч із Чорноморцем був затриманий на три хвилини. Дві хвилини затримки було через команду Чорноморець, бо вони вийшли із роздягальні із запізненням, і одна – через символічний удар по м’ячу Героя України, який обороняв Охтирку – це полковник, командир 91-го окремого полку оперативного забезпечення Збройних сил України Денис Леонідович Дикий.

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Делегат УАФ Юрій Нестрига у своєму рапорті зробив такий висновок: "В передматчевих заходах не було закладено час для символічного удару, що змістило початок гри на одну хвилину".

Це неправда! Перед початком матчу ми надали делегату лист, у якому пунктом 18 було написано, що планується символічний удар по м’ячу військовим. Також на нараді перед матчем я сказав, що у нас немає стовідсоткової впевненості, що військовий приїде на матч.

Ми його не повідомляли про символічний захід і хотіли зробити сюрприз. Герою дійсно було приємно, ми йому подарували футболку з автографами футболістів, м’яч і шарф, з ним поспілкувався президент Оболоні. Завдяки таким героям ми можемо грати у футбол у цей складний час, за що ми безмежно вдячні.

Знаєте, що він нам сказав у зв’язку із мобілізацією і ситуацією з бронюванням футболістів?

– Що?

– Кожна людина повинна займатись своєю справою. Військові повинні воювати, а футболісти – грати у футбол. Денис Леонідович на власні очі бачив смерть і витягував своїх підлеглих із-під завалів, коли окупанти скидували на Охтирку вакуумні бомби. Саме його бригада зупинила ворога на підступах до Охтирки, коли орки йшли на сотнях танків і бронетранспортерів.

– Який штраф наклав на Оболонь КДК УАФ?

– Три тисячі гривень. Це не великі гроші і справа не у фінансах, нас обурила моральна складова і етичний підхід представників УАФ до питання. Другий момент – я почав ставити питання: "Чому УАФ не повідомила футбольний клуб Оболонь, коли відкрила провадження, щоб ми мали змогу надати пояснення?". Коли є спірні питання, я завжди їду на засідання КДК і особисто висловлюю свою позицію.

– І що вам відповіли?

– Мені сказали, що коли накладається штраф до 25 тисяч гривень, то, згідно регламенту, голова КДК може одноосібно ухвалювати рішення. Я взяв регламент. Дійсно, стаття 42, пункт 1.3 таке передбачає. Найголовніше, що в рішенні пунктом 2 написано, що у відповідності до частини 2 статті 83 дисциплінарних правил УАФ – рішення оскарженню не підлягає! Розумієте, в які умови ставлять клуби?!

Ми мали надію, що з приходом нового керівництва УАФ зміниться підхід до клубів, але, на жаль, поки що нічого не помінялося.

– Що вам казав президент Оболоні Олександр Слободян з приводу цього?

– Олександр В'ячеславович дуже обурений ситуацією, що склалася. Ми надали позитивні емоції Герою України, а на нас наклали штрафні санкції і в рапорті неправдиво відобразили ситуацію. Це непорядно у ставленні до військових. Такі речі не можна замовчувати.

– Як взагалі таке могло статись?

– Не може регламент КДК УАФ суперечити законодавству України. Кожен громадянин має право на отримання інформації. У регламенті чітко прописано, що делегат матчу повинен ставити клуб до відома про свої зауваження, але не написано, щоб це було у письмовому вигляді листом на клуб. Нестрига не сказав мені ні слова. Рішення, які робляться тишком-нишком, не роблять честі УАФ.

Я ще розумію, якби була вина нашої команди, але Оболонь вийшла з підтрибунного приміщення за 10 хвилин до початку матчу, коли ще навіть арбітрів не було на полі. Судді потім чекали на команду гостей, і четвертий арбітр не витримав, пішов під двері роздягальні Чорноморця, почав їм свистіти, щоб виходили.

Але може бути форс-мажор, комусь із гостей, не дай Бог, стало погано, тому і виникла затримка. Потрібно враховувати всі нюанси, але кабінетні працівники ні в чому не розбираються, їх нічого не цікавить, окрім регламенту. А як же людський фактор?

– Можете через наш сайт звернутись до Андрія Шевченка.

– Я розумію, що Шевченку дісталася не дуже гарна спадщина в УАФ, але він молода людина з європейським баченням футболу, тому ми маємо надію, що ставлення УАФ до клубів зміниться на краще в усіх напрямках. Не можна, щоб клуби були безправними! Асоціації потрібно обговорювати спірні моменти, бути відкритою організацією, а не просто ставити перед фактом після ухвалення рішення. Не буде клубів – не буде УАФ.

Шевченко підібрав собі дуже хорошу команду, якій вірить футбольна спільнота. У першу чергу, це Сергій Ребров, тому що він талановитий тренер, управлінець та людина. Ми розуміємо, що за один день не можливо все змінити, але сподіваємось, що поступово наш футбол зміниться на краще. У першу чергу, потрібно почати з таких некрасивих моментів стосовно військових, – резюмував Різниченко у коментарі Українському футболу.

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