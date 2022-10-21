"Не дай боже": Міністр спорту назвав головну умову для зупинки чемпіонату України
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів про можливість присутності глядачів на трибунах під час війни.
"Головне питання – це безпека. Чи буде час і можливість під час тривоги пройти всім в укриття? Відповідь очевидна.
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Тому ми вирішили, що безпека – це головне. Якщо, не дай Боже, буде приліт, то ми закриємо всі чемпіонати", – сказав Гутцайт у коментарі Sport.ua.
Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, УПЛ отримала дозвіл на проведення матчів у столиці України – раніше комісія міської адміністрації Києва заборонила проведення поєдинків 8-го туру через небезпеку ракетних обстрілів.
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