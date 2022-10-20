Українська Прем'єр-ліга отримала дозвіл на повернення матчів чемпіонату у Київ, повідомляє Tribuna.

Поєдинок Шахтаря в УПЛ знову перенесли – джерело назвало причину

Нагадаємо, раніше комісія міської адміністрації Києва заборонила проведення поєдинків 8-го туру у столиці через небезпеку ракетних обстрілів. Таким чином, найближчі заплановані у Києві матчі мають пройти без змін.

Серед інших, свій поєдинок у рідних пенатах нарешті проведе і Динамо – у 9-му турі команда Луческу прийматиме Ворсклу (23 жовтня). Про місце проведення гри наразі не повідомлялось.

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