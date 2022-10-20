Павло Чубка поспілкувався з вінгером Шахтаря Олександром Зубковим після звитяги над Колосом (3:0) у 8-му турі УПЛ.

Вінгер збірної України влітку перебрався в Шахтар. Адаптувавшись, він забив чотири м'ячі у чотирьох поспіль матчах (Динамо, Металісту й двічі Реалу). У поєдинку з Колосом Олександр перервав свою серію, але його команда впевнено перемогла 3:0.

Шахтар – Колос – 3:0 – відео голів і огляд матчу

Про третій поспіль розгром у чемпіонаті України та плани "гірників" на найближче майбутнє Олександр розповів Футбол 24.

– Вважаю, що майже все нам вдавалось проти Колоса, – розпочав вінгер і коротко додав: – Гарна гра, гарні емоції, гарний малюнок гри.

– Попередні чотири матчі поспіль ви забивали, зараз серія обірвалась. На останніх хвилинах могли все ж відзначатись, але оборона відіграла вдало.

– Там така ситуація... Зліва біг Ванька Петряк, кричав мені, а я сам не забив і йому не віддав. Така трішки прикра ситуація.

– Шахтар набрав доволі впевнену ходу у чемпіонаті та Лізі чемпіонів. Це відповідь усім критикам, які не вірили у вас до початку сезону?

– Авжеж. У нас нова молода команда, від гри до гри ми потроху додаємо. Тому гарні емоції в команди, продовжуємо наш шлях. Зараз зрівнялись у таблиці з СК Дніпро-1. Тому вся боротьба попереду.

– Дніпряни – це взагалі один з головних приємних сюрпризів сезону.

– Вони дуже гарно підсилилися. Та й у них до цього були доволі сильні футболісти, тому буде цікаво.

– Дехто вже встиг словесно вручити вам медалі. Про чемпіонство ще говорити зарано?

– Звісно, зарано. Повторюсь, що вся боротьба лише попереду.

– Як вам зараз грати кожні 3-4 дні, особливо з вічними переїздами та чергами на кордонах?

– Якщо чесно, сьогодні (розмова записана 19 жовтня, – прим.) було трішки важкувато, але всі в однакових умовах. Зараз починаємо думати вже про Минай, будемо по максимуму відновлюватись і працювати далі.

– Окрім Миная, у вас попереду ще надважливі зустрічі з Селтіком та РБ Лейпциг у Лізі чемпіонів.

– Чесно кажучи, ми про Селтік зараз не думаємо, тому що зараз дуже важливо не втрачати очки у чемпіонаті. Всі думки про Минай.

Мудрик розгромив Колос, оформивши дубль – Шахтар наздогнав СК Дніпро-1 на вершині УПЛ