Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о возможности присутствия зрителей на трибунах во время войны.

"Главный вопрос – это безопасность. Будет ли время и возможность во время тревоги пройти всем в укрытие? Ответ очевиден.

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Поэтому мы решили, что безопасность – это главное. Если, не дай Бог, будет прилет, то мы закроем все чемпионаты", – сказал Гутцайт в комментарии Sport.ua.

Напомним, сегодня, 20 октября, УПЛ получила разрешение на проведение матчей в столице Украины – ранее комиссия городской администрации Киева запретила проведение поединков 8-го тура из-за опасности ракетных обстрелов.

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