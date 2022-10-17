У Києві заборонили проведення найближчих матчів чемпіонату України, – джерело
15:51 - Читать на русском
Терор російських окупантів знову змушує вдаватись до перетрувацій в українській Прем'єр-лізі.
Поєдинки 8-го туру УПЛ, проведення яких було заплановано у Києві, у столиці України не відбудуться, повідомляє Динамо Київ Inside.
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За інформацією джерела, таке рішення було прийнятою комісією міської адміністрації Києва.
Нагадаємо, у вівторок, 18 жовтня, у столиці мала відбутись зустрічі між Чорноморцем і Зорею, у середу – матч Металіст 1925 – Минай, а у четвер, 20 жовтня, поєдинок між Динамо та Металістом.
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