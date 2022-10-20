"Шахтар звернувся до нас з проханням перенести цей матч, щоб він міг підготуватися до вирішальної гри у Лізі чемпіонів.

Поєдинок Шахтаря в УПЛ знову перенесли – джерело назвало причину

Ми пішли назустріч, бо донеччани дуже багато роблять для українського футболу та заробляють гроші, які, зокрема, витрачають на ЗСУ. Наша гра з "гірниками" пройде у грудні", – сказав Шаран у коментарі FanDay.

Прес-служба закарпатців теж підтвердила скасування зустрічі 9-го туру УПЛ, зазначивши, що її перенесено на невизначений термін.

Нагадаємо, поєдинок з Минаєм мав відбутися у суботу, 22 жовтня. У вівторок, 25 жовтня, Шахтар зіграє на виїзді з Селтіком у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Початок о 22:00.

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