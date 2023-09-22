"Це питання досить легко вирішити. Потрібно, щоб арбітр VAR, наприклад, отримував не 16 тисяч гривень, з яких потім треба буде відняти гроші на дорогу та проживання у готелі, а 50-80 тисяч.

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Щоб головний арбітр отримував не 40 тисяч гривень, а 120 тисяч. Навіщо корумпувати цю справу, якщо можна всім скинутися та створити фонд, завдяки якому судді отримуватимуть гідні зарплати. Арбітри мають боятися, що через хабарі вони у молодому віці назавжди можуть закінчити з футболом", – сказав Фрідман у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, напередодні відбулось засідання президентів клубів УПЛ, на якому було вирішено розпочати рішучу боротьбу з корупцією в українському суддівстві.

Детектор брехні, публічне жеребкування та відкритий рейтинг арбітрів – відбулось засідання власників клубів УПЛ