"Навіщо корумпувати цю справу?": в СК Дніпро-1 озвучили рецепт вирішення проблеми українського суддівства
Комерційний директор "спортклубівців" В'ячеслав Фрідман запропонував коректний спосіб впливу на футбольних арбітрів.
"Це питання досить легко вирішити. Потрібно, щоб арбітр VAR, наприклад, отримував не 16 тисяч гривень, з яких потім треба буде відняти гроші на дорогу та проживання у готелі, а 50-80 тисяч.
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Щоб головний арбітр отримував не 40 тисяч гривень, а 120 тисяч. Навіщо корумпувати цю справу, якщо можна всім скинутися та створити фонд, завдяки якому судді отримуватимуть гідні зарплати. Арбітри мають боятися, що через хабарі вони у молодому віці назавжди можуть закінчити з футболом", – сказав Фрідман у коментарі Sport-Express.
Нагадаємо, напередодні відбулось засідання президентів клубів УПЛ, на якому було вирішено розпочати рішучу боротьбу з корупцією в українському суддівстві.
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