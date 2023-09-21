Напередодні під Києвом відбулось позачергове засідання президентів клубів УПЛ, яке ініціювали керівники Вереса та Полісся – Іван Надеїн та Геннадій Буткевич.

Верес та Полісся ініціювали позачергову нараду президентів клубів УПЛ – відома тема термінового зібрання

За повідомленням Telegram-каналу KDK, окрім вищезгаданих осіб, на зустрічі були присутні також Ігор Суркіс (Динамо), Євген Геллер (Зоря), Костянтин Караманіц (Кривбас), Володимир Генінсон (Чорноморець), Андрій Засуха (Колос) та Дмитро Кравченко (ЛНЗ). Зустріч тривала майже 4 години.

Основною темою стало суддівство. Власники і представники клубів ділились своїми ідеями, як покращити ситуацію, – звучали пропозиції призначати арбітрів публічним жеребкуванням, вести рейтинг рефері з відкритими оцінками, змусити їх коментувати свої рішення, вимагати від УАФ не продовжувати контракт з Лучі, який закінчується наступного місяця, і навіть щосезону проводити всіх арбітрів через детектор брехні.

Вирішення проблеми впирається в УАФ, складовою якої є Комітет арбітрів. Клуби планують сформувати свої вимоги і тиснути на відомство Павелка (серед революційних ідей – спробувати забрати Комітет під юрисдикцію УПЛ).

Обговорили також проблему телепулу та бажання звернутись до УЄФА, щоб він передав українським клубам платежі солідарності, які мали отримати російські команди. А це близько 10 млн євро.

Учасники засідання домовились оформити конкретніший список ідей, які планується втілити у життя, і затвердити його на наступній зустрічі, яку запланували на жовтень.

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