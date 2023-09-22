"Ми плануємо звернутися в УЄФА, щоб українські клуби отримали платежі солідарності за минулий і цей рік, які мали надійти росіянам. Це приблизно 10 мільйонів євро. Україна постраждала від війни і нам треба відновлювати інфраструктуру, у нас багато дітей-переселенців.

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Під час війни у нас будуються академії та футбольні поля, тому нам потрібна підтримка Європи. Мені здається, що за ці півтора року війни, підтримка від ФІФА та УЄФА була недостатньою. Фактично її не було, була лише підтримка деяких клубних асоціацій.

Футбольні органи повинні проявити солідарність з Україною, де в тяжкий час проводиться чемпіонат на всіх рівнях. Ці гроші точно не будуть зайвими українському футболу", – поділився Надєїн в інтерв'ю Українському футболу.

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