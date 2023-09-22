"Зачем коррумпировать это дело?": в СК Днепр-1 озвучили рецепт решения проблемы украинского судейства
Коммерческий директор "спортклубовцев" Вячеслав Фридман предложил корректный способ воздействия на футбольных арбитров.
"Этот вопрос достаточно легко решить. Нужно, чтобы арбитр VAR, например, получал не 16 тысяч гривен, из которых потом надо будет вычесть деньги на дорогу и проживание в гостинице, а 50-80 тысяч.
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Чтобы главный арбитр получал не 40 тысяч гривен, а 120 тысяч. Зачем коррумпировать это дело, если можно всем скинуться и создать фонд, благодаря которому судьи будут получать достойные зарплаты. Арбитры должны бояться, что из-за взяток они в молодом возрасте навсегда могут закончить с футболом", – сказал Фридман в комментарии Sport-Express.
Напомним, накануне состоялось заседание президентов клубов УПЛ, на котором было решено начать решительную борьбу с коррупцией в украинском судействе.
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