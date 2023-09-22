"Этот вопрос достаточно легко решить. Нужно, чтобы арбитр VAR, например, получал не 16 тысяч гривен, из которых потом надо будет вычесть деньги на дорогу и проживание в гостинице, а 50-80 тысяч.

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Чтобы главный арбитр получал не 40 тысяч гривен, а 120 тысяч. Зачем коррумпировать это дело, если можно всем скинуться и создать фонд, благодаря которому судьи будут получать достойные зарплаты. Арбитры должны бояться, что из-за взяток они в молодом возрасте навсегда могут закончить с футболом", – сказал Фридман в комментарии Sport-Express.

Напомним, накануне состоялось заседание президентов клубов УПЛ, на котором было решено начать решительную борьбу с коррупцией в украинском судействе.

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