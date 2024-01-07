Наставник Жирони розхвалив Довбика і Ко після перемоги у Кубку Іспанії: "Можемо дивитися на турнір з оптимізмом"
Головний тренер каталонців Мічел Санчес поділився емоціями від перемоги над Ельче (2:0) в 1/16 фіналу кубкового турніру.
"Я задоволений, тому що ми грали з дуже складним суперником, який почав матч набагато краще за нас. Я щасливий, тому що ми вийшли до наступного раунду, а це дуже важливий виклик.
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Ми можемо дивитися на цей турнір із оптимізмом. Побачимо, кого ми отримаємо в наступному раунді. Хоча багато чого може статися у грі, ми продовжуватимемо з позитивною енергією та великим ентузіазмом.
Мені байдуже, хто буде нашим наступним суперником у Кубку, бо один матч буде важким для всіх. Хоча я хотів би, щоб ми зіграли вдома, тому що вболівальники теж заслуговують на домашню гру. І нам було б добре грати за підтримки фанатів.
Нам не потрібно думати лише про турніри, ми повинні грати матч за матчем та дивитися, як далеко ми можемо зайти в Кубку, а в Ла Лізі продовжувати тримати рівень, на якому ми зараз перебуваємо.
Я не думаю, що участь у двох турнірах обтяжить нас. У жодному з них ми не повинні бути чемпіонами, але мріємо пройти якнайдалі. Завдання полягає в тому, щоб мати безперервність, щоб бути у змозі досягти цього. Давайте насолоджуватися", – цитує Санчеса AS.
Нагадаємо, український форвард Артем Довбик з'явився на полі на 75-й хвилині, замінивши Крістіана Стуані. Віктор Циганков через травму не потрапив навіть у заявку.
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