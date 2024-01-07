"Я доволен, потому что мы играли с очень сложным соперником, который начал матч намного лучше нас. Я счастлив, потому что мы вышли в следующий раунд, а это очень важный вызов.

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Мы можем смотреть на этот турнир с оптимизмом. Посмотрим, кого мы получим в следующем раунде. Хотя многое может произойти в игре, мы будем продолжать с позитивной энергией и большим энтузиазмом.

Мне все равно, кто будет нашим следующим соперником в Кубке, потому что один матч будет тяжелым для всех. Хотя я хотел бы, чтобы мы сыграли дома, потому что болельщики тоже заслуживают домашнюю игру. И нам было бы хорошо играть при поддержке фанатов.

Нам не нужно думать только о турнирах, мы должны играть матч за матчем и смотреть, как далеко мы можем зайти в Кубке, а в Ла Лиге продолжать держать уровень, на котором мы сейчас находимся.

Я не думаю, что участие в двух турнирах обременит нас. Ни в одном из них мы не должны быть чемпионами, но мечтаем пройти как можно дальше. Задача состоит в том, чтобы иметь непрерывность, чтобы быть в состоянии достичь этого. Давайте наслаждаться", – цитирует Санчеса AS.

Напомним, украинский форвард Артем Довбик появился на поле на 75-й минуте, заменив Кристиана Стуани. Виктор Цыганков из-за травмы не попал даже в заявку.

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