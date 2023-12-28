"Пенальті? Я не знаю. Я не думаю, що хтось знає. Пару місяців тому ми говорили у Zoom, усі менеджери сказали, що це фарс, і вони не знають, чому судді фіксують порушення. Це зазначено в правилах, тому вони зробили це сьогодні ввечері. Лінійний суддя був на відстані 50 ярдів (трохи понад 45 метрів – прим.) і фіксує порушення, я не знаю, про що це все. У них є букви закону, і це не провина арбітра. Це навмисно? Звичайно, ні.

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Єдине, що зараз мене хвилює у правилах, це те, що досвідчені арбітри використовували правила, а тепер усі кажуть, що правило – це й кінець історії. Ось де правило має бути гнучким. Як ви визначаєте щось, як те, що сталось у грі проти Ман Сіті? Ви переходите в режим кришталевої кулі. Якщо Онана навмисно зробив це, він, мабуть, якийсь воротар, тому що його реакція була котячою. Який сейв", – наводить слова Дайча BBC.

Нагадаємо, епізод трапився на 62-й хвилині гри, коли м'яч після удару Аке з близької відстані влучив Онана в руку. Арбітр призначив пенальті, який реалізував Хуліан Альварес.

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