Манчестер Сіті повернувся. Команда Пепа Гвардіоли зіграла перший матч після перемоги на клубному чемпіонаті світу – і здобула перемогу в непростій виїзній зустрічі з Евертоном. "Містяни" не були б самі собою, якщо б не опинилися в складній ситуації – команда Віталія Миколенка виграла перший тайм завдяки голу Харрісона.

Старання Миколенка не врятували Евертон від поразки Манчестер Сіті – "містяни" повернулися у зону Ліги чемпіонів

Після матчу Філ Фоден зізнався, що в перерві в роздягальні Гвардіола вимовив фразу: "Ви – небезпідставно чемпіони світу". Після цієї мотиваційної промови Манчестер Сіті забив тричі за тайм, початок камбеку поклав сам Фоден. Пізніше також відзначилися Альварес і Бернарду, до того ж португалець, крім гола, записав на свій рахунок ще й асист.

Ця перемога повернула Ман Сіті в зону Ліги чемпіонів.