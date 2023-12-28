"Пенальти? Я не знаю. Я не думаю, что кто-то знает. Пару месяцев назад мы говорили в Zoom, все менеджеры сказали, что это фарс, и они не знают, почему судьи фиксируют нарушения. Это указано в правилах, поэтому они сделали это сегодня вечером. Линейный судья был на расстоянии 50 ярдов (чуть более 45 метров – прим.) и фиксирует нарушение, я не знаю, о чем это все. У них есть буквы закона, и это не вина арбитра. Это намеренно? Конечно, нет.

Ответ Фодена и Бернарду на мотивационную речь Гвардиолы в видеообзоре матча Эвертон – Манчестер Сити – 1:3

Единственное, что сейчас меня волнует в правилах, это то, что опытные арбитры использовали правила, а теперь все говорят, что правило – это и конец истории. Вот где правило должно быть гибким. Как вы определяете что-то, как то, что произошло в игре против Манчестер Сити? Вы переходите в режим хрустального шара. Если Онана намеренно сделал это, он, видимо, какой-то вратарь, потому что его реакция была кошачьей. Какой сейв", – приводит слова Дайча BBC.

Напомним, эпизод случился на 62-й минуте игры, когда мяч после удара Аке с близкого расстояния попал Онану в руку. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Хулиан Альварес.

Старание Миколенко не спасли Эвертон от поражения Манчестер Сити – "горожане" вернулись в зону Лиги чемпионов