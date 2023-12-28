"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про битву Миколенка з чинним володарем Кубка Ліги чемпіонів, клубним чемпіоном світу та чемпіоном Англії – з Манчестер Сіті.

Сіті не мав права на осічку, але Евертон був готовий до сенсації

Підопічні Пепа Гвардіоли за період відсутності на Альбіоні опустилися аж на п'яту позицію. Втім, причина була не тільки у перенесенні матчу з Брентфордом, а і в останніх результатах – "містяни" за останні шість турів АПЛ перемогли лишень раз. Задля повернення у зону ЛЧ необхідно було виграти у Евертона на його ж полі.

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От тільки зробити це було непросто. "Містяни" тільки-но повернулись після клубного ЧС, у лазареті залишались Холанд, Де Брюйне й Доку (стрижневі футболісти для нинішньої системи Гвардіоли), а "іриски" набрали дуже серйозний хід. До поразки від Тотнема у попередньому турі підопічні Шона Дайча здобули чотири перемоги поспіль, а з урахуванням 10-ти знятих очок мерсисайдці трималися б на восьмій позиції.

На цьому відрізку круто проявив себе Миколенко. Звісно ж, українець потрапив у основу Евертона.

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Катастрофічний перший тайм Сіті. Евертон заслужено виграв

Шон Дайч здивував "містян", наважившись на дуже сміливий тактичний план. Він полягав у дуже високому та інтенсивному пресингу – не кожен топ-клуб на це піде. Втім, це не було аванюрою – керманич "ірисок" просто оцінив стан оборони Манчестер Сіті.

Аке і Вокер неідеальні в швидкій роботі на м'ячі (вони сильні у захисному малюнку гри), а Аканджі в принципі привізний захисник. У них завжди виникають проблеми під тиском – і це було помітно в матчі з Челсі та Тотенхемом. Команді бракувало Діаша в ролі центрального у задній трійці.

Сіті мав жахливу карту передач у першому таймі

Також грав Стоунз, однак він підіймався в опорну зону при володінні, а значить можна було ловити чемпіона на переходах. Власне, на цьому Евертон і забив гол на 29-й хвилині. Під тиском Миколенка (доволі номінальним) Бернарду Сілва обрізався на фланзі на власній третині. За відскок зачепився Родрі, але він на лінії штрафного віддав пас назад повз Вокера!

Макніл підхопив м'яч і прострілив на Харрісона, а той замкнув. 1:0! Він міг і дубль оформити, підтиснувши на кутовому й прийнявши відскок у штрафному – Джек пробив з підйому під поперечку, змусивши Едерсона парирувати. На 39-й же віч-на-віч вивалювався Бету, однак він і епізод запоров, і в офсайд заліз.

До всіх цих проблем додалася травма Стоунза (отримана в епізоді з Бету), якого довелося замінити на Гвардіола. Центральним у задній трійці став Аке.

Пікфорд тримав Евертон у грі. В одному епізоді були питання до Миколенка

Взагалі, вся друга половина першого тайму була жахливою для "містян" – от тільки до пропущеного м'яча підопічні Пепа могли забивати тричі!

Вже на 4-й хвилині Гріліш прокинув м'яч на лівий кут воротарського, звідки пробив Альварес. Пікфорд врятував. Виручив Джордан і при виході Нуньєша віч-на-віч, який англійські експерти обов'язково спишуть на Миколенка.

Можливо, українець дійсно мав би пізніше намагатися зіграти у відбиранні проти Гріліша, але це була ситуація 2-в-1 (а по суті 3-в-1, тому що за кадром набігав ще один гравець Сіті). Гості в 90% випадків довели б справу до удару.

Ну і на 26-й хвилині Гріліш пробивав з лівого краю штрафного, та ще й з рикошетом. Пікфорд врятував "ірисок".

Евертон здувся по перерві. "Містяни" перегорнули гру на класі

Ще у першому таймі виникали побоювання щодо здатності Евертона пресингувати в настільки високому темпі. Побоювання виправдались – після виходу із роздягальні команда Шона Дайча була вже не та. Вона постійно програвала підбирання на власній половині, та і загалом втратила контроль над грою.

Це вилилось у гол на 53-й хвилині. Перекат гостей після кутового завершився несподіваним дальнім ударом Фодена – точно в ближній кут (Філу допоміг невеличкий рикошет). 1:1! На 55-й же він мав і другий гол забивати, замикаючи прострілу Бернарду Сілви вздовж лінії воротарського. Англієць підправив м'яч у дальній нижній кут, але той розминувся зі стійкою у лічених сантиметрах...

Втім, другого взяття воріт чекали недовго. Після кутового на 60-й хвилині Гріліш заробив небезпечний штрафний, з якого Альварес пробив у ліву дев'ятку – Пікфорд парирував, однак подальший корнер завершився метушнею з відскоком на Аке. Той завдав удару з кількох метрів та поцілив у руку Онана. Пенальт! Альварес з "позначки" бахнув по центру – 1:2.

Шон Дайч намагався врятувати гру, але був покараний

На 67-й хвилині коуч "ірисок" провів заміни, випустивши Калверта-Льюїна та перебудувавшись на схему 3-4-3. Миколенко у ній підіймався вище, граючи латераля. Пеп же оперативно випустив Ковачіча замість Нуньєса, зміцнюючи центр, та і загалом Сіті став грати нижче.

План працював так собі. "Містяни" довели володіння до 72%, а за ударами було 19:6 на їхню користь. І все ж, шанс на сенсацію у господарів був – на 75-й хвилині Паттерсон випередив Гвардіола й перехопив м'яч, одразу ж кинувши його на хід Харіссону. Той прострілив з правого флангу, а Калверт-Льюїн замикав ударом метрів з шести. Повз ворота!

Це був останній момент Евертона у матчі. Манчестер Сіті домінував, а на 86-й хвилині ще й добив суперника. Пікфорд помилився під пресингом на фланзі, не зумівши вибити м'яч, а Бернарду Сілва одразу ж спрямував сферу у ворота – 1:3! У компенсований час Фоден ще й у поперечку з дистанції влучив.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Пепа Гвардіоли. Манчестер Сіті набрав 37 очок і обійшов Тоттенхем, повернувшись на четверту позицію – у зону Ліги чемпіонів. До другого місця не вистачає трьох балів, до першого – п'яти (але у "містян" на один матч менше, ніж у лідера Ліверпуля). Евертон же балансує в одному заліковому балі від зони вильоту.

Миколенко зіграв на рівні

Завтра різноманітні Гарі Невілли покритикують Миколенка за якісь окреми епізоди, намагаючись хайпонути гучною тирадою. А в пабліках напишуть про низьку оцінку Віталія на Sofascore – всього 6,3. І нікому не буде цікаво, що пропущені голи "ірисок" мали системний характер, а низькі бали виставляють просто по факту результату й пропущених м'ячів. Це – сміття, а не інформація.

Провини українця у жодному з пропущених голів немає. Та і моментів на совісті нашого земляка не згадати, окрім виходу Нуньєша віч-на-віч. На тлі героїчної оборони Райса проти чотирьох гравців Ліверпуля рішення Віталія не вражало, але взагалі-то воно мало право на існування. Там було 2-в-1, а українець опинявся у програшному положенні за обох варіантів.

Збільшення чи зменшення ймовірності забити

Можна також пригадати декілька моментів, коли повз нього розігрували 2-в-1, але це вже питання до командної взаємодії. Крім того, точно так же Миколенко створював 2-в-1 на чужій третині – і мініму раз "іриски" заігнорили дуже круте вривання екс-динамівця.

Миколенко другий у Евертоні за просуваннями на дриблінгу та просуванням передачами

Статистика у нашого земляка не грандіозна, що й не дивно проти такого суперника. Але вона дуже трудова – Миколенко пахав на полі й не провалився.

Челсі переміг Крістал Пелас – Мудрик забив гол, міг оформити дубль і "розчинився" після перерви