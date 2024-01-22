Наполі та Інтер зіграють у матчі за Суперкубок Італії-2023. Анонс і прогноз букмекерів читайте на "Футбол 24".

Матч Наполі – Інтер відбудеться сьогодні, 22 січня, на стадіоні "Аль-Авваль" у Ер-Ріяді – столиці Саудівської Аравії. Стартовий свисток головного арбітра Антоніо Рапуано пролунає о 21:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.

Поки у Саудівській Аравії через банальне незнання регламенту обурювалися, чому Мілан та Ювентус "проігнорували" участь у Суперкубку, трофей розіграють Наполі з Інтером – чемпіон Італії та володар Кубка країни за підсумками сезону 2022/23. У півфіналі Суперкубка команди синхронно влаштували своїм суперникам розгром. Неаполітанці переграли Фіорентину (3:0), а Інтер з таким же рахунком поклав на лопатки Лаціо.

Щоправда, перемоги вийшли дещо різними. Команда Сімоне Індзагі відіграла один із найкращих матчів сезону, не давши римлянам абсолютно жодного шансу. Інтер завдав у бік воріт Лаціо аж 23 удари, а от підопічні Мауріціо Саррі так і не змогли бодай раз пробити у площину воріт Яна Зоммера. Інтер ефектно виграв за всіма статтями, підтвердивши, що міланська команда перебуває у відмінній формі.

Востаннє Інтер програвав в основний час ще 27 вересня, поступившись Сассуоло. Безпрограшна серія "нерадзуррі" у чемпіонаті Італії налічує 14 матчів. Єдина невдача команди Сімоне Індзагі за останній період була зафіксована наприкінці грудня в Кубку Італії. У 1/8 фіналу міланці несподівано вилетіли від Болоньї, програвши у компенсований час.

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У Наполі ситуація зовсім інша. Ще у травні 2023-го "партенопейці" святкували перше за 33 роки Скудетто, але поточний сезон чинний чемпіон Італії відверто провалює. Руді Гарсія, який прийшов замість Лучано Спаллетті, не зміг гідно замінити творця чемпіонської команди, і протримався в Неаполі "аж" 16 матчів. Ауреліо Де Лаурентіс вирішив запросити старого знайомого – до кінця сезону команду очолив Вальтер Мадзаррі. На результати це не надто вплинуло – вже після його призначення неаполітанці програли 4 матчі у Серії А, а Кубок Італії взагалі краще не згадувати. 0:4 вдома від скромного Фрозіноне – такого провалу від чинного чемпіона не чекав ніхто.

У півфіналі Суперкубка Наполі розгромив Фіорентину, але рахунок не повинен вводити в оману. "Фіалки" награли на більшу кількість очікуваних голів (1,53 проти 1,13 xG у неаполітанців), а два м'ячі отримали вже наприкінці гри. Алессіо Дзербін, який вийшов на заміну, встиг оформити дубль та приніс "партенопейцям" путівку у фінал.

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Попри свої гольові подвиги, сенсаційний бомбардир знову вдовольниться роллю резервіста. Навіть з урахуванням відсутності Віктора Осімхена, який перебуває на Кубку Африки у складі збірної Нігерії. Там же, тільки у збірній Камеруну, і Франк Замбо-Ангісса – це колосальні втрати для Наполі, які не додають оптимізму Вальтеру Мадзаррі. Окрім цього африканського дуету, не зіграють також травмовані Аллан, Олівера і новачок Траоре. За таких обставин головні надії Наполі покладає на Хвічу Кварацхелію – щоправда, герой чемпіонського сезону зараз суттєво здав, хоч і зумів оформити 5+5.

У Інтера кадрове становище куди краще – немає лише Хуана Куадрадо. Також, найімовірніше, побережуть Бастоні, в якого незначні проблеми зі здоров'ям. На користь неаполітанців додатково грає хіба що те, що свій півфінал вони зіграли на день раніше – відповідно, мали більше часу для відпочинку. Інколи це дійсно має вагоме значення.

Попри це, фіналісти Суперкубка все одно перебувають на різних рівнях. У чемпіонаті Італії Наполі та Інтер розділяють аж 20 пунктів. Якщо "нерадзуррі" за втраченими очками є лідерами Серії А, то підопічні Вальтера Мадзаррі посідають тільки 9 сходинку турнірної таблиці. Не так давно команди зіграли очний поєдинок чемпіонату. На початку грудня 2023-го Інтер показово розбив Наполі у його ж лігві – 3:0 на стадіоні імені Дієго Армандо Марадони. Зрозуміло, що на передматчевій прес-конференції представники як Інтера, так і Наполі згадували ту гру, але запевняли, що фінал Суперкубка буде кардинально іншим.

Кадрова ситуація

Травмовані: Натан, Олівера, Траоре – Бастоні (під питанням), Куадрадо

Відсутні з інших причин: Осімхен, Замбо-Ангісса (обоє – у складі збірних на Кубку Африки)

Орієнтовні склади на матч Наполі – Інтер

Наполі: Голліні – Ді Лоренцо, Ррахмані, Жуан Жезус – Маццоккі, Каюсте, Лоботка, Руй – Політано, Кварацхелія – Сімеоне.

Інтер: Зоммер – Павар, де Врей, Ачербі – Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Тюрам, Лаутаро Мартінес.

Цікаві факти

– Інтер може виграти третій поспіль Суперкубок Італії та 8-й загалом. "Нерадзуррі" 7 разів здобували цей трофей, а ще 4 фінали програли. У Наполі два виграні фінали та два програні.

– У випадку перемоги Інтер обійде Мілан за кількістю виграних Суперкубків Італії та впритул наблизиться до Ювентуса, який тріумфував у турнірі 9 разів.

– Сімоне Індзагі може здобути свій 5-й Суперкубок Італії в статусі тренера – це рекорд турніру. Наставник Інтера двічі здобував цей трофей на чолі Лаціо та двічі – зі міланською командою.

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Інтер явним фаворитом матчу за Суперкубок Італії. На перемогу підопічних Сімоне Індзагі в основний час дають 1.74, а на тріумф Наполі – 5.40. Нічию, яка переведе гру в серію післяматчевих пенальті, оцінили коефіцієнтом 4.10.

Фахівці не виключають доволі високої результативності – такої ж, як була у півфіналах Суперкубка Італії. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.91, аналогічний тотал менше – 2.09. Гол Лаутаро Мартінеса помножить вашу ставку на 2.00, а Хвічі Кварацхелії – на 3.70.

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