Наполі підготував контракт для Конте – зарплата буде однією з найвищих в Серії А
Титулований фахівець Антоніо Конте прагне повернутися до тренерської роботи.
Італієць відомий своїми вимогами до роботодавців, але вже понад рік перебуває осторонь від футболу, не отримавши належних пропозицій. Президент Наполі Ауреліо Де Алурентіс мріє заманити Конте у свій клуб.
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За інформацією TMW, "партенопейці" підготували трирічний контракт, який принесе тренеру 6,5 мільйона євро на сезон. Це буде одна найвищих зарплат у Серії А. Більше заробляє лише Массіміліано Аллегрі, а також буде Сімоне Індзагі, коли підпише новий контракт з Інтером.
Якщо ж Конте не погодиться, то у Наполі вже є кілька альтернатив. Де Лаурентіс звернеться до Стефано Піолі, Джан П'єро Гасперіні чи Вінченцо Італьяно.
Нагадаємо, останнім місцем роботи Конте був Тоттенхем, звідки він пішов у березні 2023 року. Раніше він працював з Інтером, Челсі, Ювентусом, збірною Італії та іншими клубами.