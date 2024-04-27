Італієць відомий своїми вимогами до роботодавців, але вже понад рік перебуває осторонь від футболу, не отримавши належних пропозицій. Президент Наполі Ауреліо Де Алурентіс мріє заманити Конте у свій клуб.

Мілан звільнить Піолі й уже шукає нового наставника – колишній тренер з УПЛ має перевагу над Конте

За інформацією TMW, "партенопейці" підготували трирічний контракт, який принесе тренеру 6,5 мільйона євро на сезон. Це буде одна найвищих зарплат у Серії А. Більше заробляє лише Массіміліано Аллегрі, а також буде Сімоне Індзагі, коли підпише новий контракт з Інтером.

Якщо ж Конте не погодиться, то у Наполі вже є кілька альтернатив. Де Лаурентіс звернеться до Стефано Піолі, Джан П'єро Гасперіні чи Вінченцо Італьяно.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Конте був Тоттенхем, звідки він пішов у березні 2023 року. Раніше він працював з Інтером, Челсі, Ювентусом, збірною Італії та іншими клубами.