Наполи и Интер сыграют в матче за Суперкубок Италии-2023. Анонс и прогноз букмекеров читайте на "Футбол 24".

Матч Наполи – Интер состоится сегодня, 22 января, на стадионе "Аль-Авваль" в Эр-Рияде – столице Саудовской Аравии. Стартовый свисток главного арбитра Антонио Рапуано прозвучит в 21:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO.

Пока в Саудовской Аравии из-за банального незнания регламента возмущались, почему Милан и Ювентус "проигнорировали" участие в Суперкубке, трофей разыграют Наполи с Интером – чемпион Италии и обладатель Кубка страны по итогам сезона 2022/23. В полуфинале Суперкубка команды синхронно устроили своим соперникам разгром. Неаполитанцы обыграли Фиорентину (3:0), а Интер с таким же счетом положил на лопатки Лацио.

Правда, победы получились несколько разными. Команда Симоне Индзаги отыграла один из лучших матчей сезона, не дав римлянам абсолютно никаких шансов. Интер нанес в сторону ворот Лацио 23 удара, а вот подопечные Маурицио Сарри так и не смогли хоть раз пробить в створ ворот Яна Зоммера. Интер эффектно выиграл по всем статьям, подтвердив, что миланская команда находится в отличной форме.

В последний раз Интер проигрывал в основное время еще 27 сентября, уступив Сассуоло. Беспроигрышная серия "нерадзурри" в чемпионате Италии насчитывает 14 матчей. Единственная неудача команды Симоне Индзаги за последний период была зафиксирована в конце декабря в Кубке Италии. В 1/8 финала миланцы неожиданно вылетели от Болоньи, проиграв в компенсированное время.

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У Наполи ситуация совсем другая. Еще в мае 2023-го "партенопейцы" праздновали первое за 33 года Скудетто, но нынешний сезон действующий чемпион Италии откровенно проваливает. Руди Гарсия, пришедший вместо Лучано Спаллетти, не смог достойно заменить творца чемпионской команды и продержался в Неаполе "аж" 16 матчей. Аурелио Де Лаурентис решил пригласить старого знакомого – до конца сезона команду возглавил Вальтер Мадзарри. На результаты это не слишком повлияло – уже после его назначения неаполитанцы проиграли 4 матча в Серии А, а Кубок Италии вообще лучше не вспоминать. 0:4 дома от скромного Фрозиноне – такого провала от действующего чемпиона не ожидал никто.

В полуфинале Суперкубка Наполи разгромил Фиорентину, но счет не должен вводить в заблуждение. "Фиалки" наиграли на большее количество ожидаемых голов (1,53 против 1,13 xG у неаполитанцев), а два мяча получили уже в конце игры. Вышедший на замену Алессио Дзербин успел оформить дубль и принес "партенопейцам" путевку в финал.

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Несмотря на свои голевые подвиги, сенсационный бомбардир снова удовлетворится ролью резервиста. Даже с учетом отсутствия Виктора Осимхена, находящегося на Кубке Африки в составе сборной Нигерии. Там же, только в сборной Камеруна, и Франк Замбо-Ангисса – это колоссальные потери для Наполи, которые не придают оптимизма Вальтеру Мадзарри. Кроме этого африканского дуэта, не сыграют также травмированные Аллан, Оливера и новичок Траоре. В таких обстоятельствах главные надежды Наполи возлагает на Хвичу Кварацхелию – правда, герой чемпионского сезона сейчас существенно сдал, хотя и сумел оформить 5+5.

У Интера кадровое положение куда лучше – нет только Хуана Куадрадо. Также, вероятнее всего, поберегут Бастони, у которого незначительные проблемы со здоровьем. В пользу неаполитанцев дополнительно играет разве что то, что свой полуфинал они сыграли на день раньше – соответственно, у них было больше времени для отдыха. Иногда это действительно имеет важное значение.

Несмотря на это, финалисты Суперкубка все равно находятся на разных уровнях. В чемпионате Италии Наполи и Интер разделяют целых 20 пунктов. Если "нерадзурри" по потерянным очкам являются лидерами Серии А, то подопечные Вальтера Мадзарри занимают только 9 строчку турнирной таблицы. Недавно команды сыграли очный поединок чемпионата. В начале декабря 2023-го Интер показательно разбил Наполи в его же логове – 3:0 на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Понятно, что на предматчевой пресс-конференции представители как Интера, так и Наполи вспоминали эту игру, но уверяли, что финал Суперкубка будет кардинально другим.

Кадровая ситуация

Травмированные: Натан, Оливера, Траоре – Бастони (под вопросом), Куадрадо

Отсутствуют по другим причинам: Осимхен, Замбо-Ангисса (оба – в составе сборных на Кубке Африки)

Ориентировочные составы на матч Наполи – Интер

Наполи: Голлини – Ди Лоренцо, Ррахмани, Жуан Жезус – Маццокки, Каюсте, Лоботка, Руй – Политано, Кварацхелия – Симеоне.

Интер: Зоммер – Павар, де Врей, Ачерби – Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Интересные факты

– Интер может выиграть третий подряд Суперкубок Италии и 8-й в целом. "Нерадзурри" 7 раз завоевывали этот трофей, а еще 4 финала проиграли. У Наполи два выигранных финала и два проигранных.

– В случае победы Интер обойдет Милан по количеству выигранных Суперкубков Италии и вплотную приблизится к Ювентусу, который триумфовал в турнире 9 раз.

– Симоне Индзаги может завоевать свой 5-й Суперкубок Италии в статусе тренера – это рекорд турнира. Наставник Интера дважды завоевал этот трофей во главе Лацио и дважды – с миланской командой.

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Интер явным фаворитом матча за Суперкубок Италии. На победу подопечных Симоне Индзаги в основное время дают 1.74, а на триумф Наполи – 5.40. Ничью, которая переведет игру в серию послематчевых пенальти, оценили коэффициентом 4.10.

Специалисты не исключают достаточно высокой результативности – такой же, как была в полуфиналах Суперкубка Италии. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.91, аналогичный тотал меньше – 2.09. Гол Лаутаро Мартинеса умножит вашу ставку на 2.00, а Хвичи Кварацхелии – на 3.70.

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