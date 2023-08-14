"Гра була рівною. Карпати не створили жодного моменту. Можна сказати, що їм допомогли потойбічні сили забити цей гол.

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Суддя (Євген Цибулько, – Футбол 24) перепросив у нас за пенальті, сказав, що він помилився. Але нам від того не легше. Є осад від того, що коїться на полі, не можна так знущатися над людьми, над футболістами", – сказав Городов у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, мінімальна перемога дозволила Карпатам набрати 9 очок після 3-х турів – підопічні Мирона Маркевича разом з Нивою Бузова лідирують у турнірній таблиці групи А Першої ліги.

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