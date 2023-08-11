Івано-франківський клуб іронічно оцінив роботу головного арбітра Євгена Цибулька, який на 76-й хвилині призначив суперечливий пенальті на користь Карпат. Ігор Алвес його реалізував і приніс підопічним Мирона Маркевича непросту виїзну перемогу.

Перша ліга: Карпати продовжили переможну серію, взявши реванш за виліт із Кубка – всі результати

"Західноукраїнське дербі на стадіоні Рух видалося "на славу". Арбітр Євген Цибулько показав всього лише сім попереджень івано-франківцям, щоправда, якимось дивом обійшлося без вилучення.

Ну й, м'яко кажучи, неоднозначний пенальті на 76-й хвилині, який і вирішив долю цього матчу. Ось і все про "заслужену" перемогу "беззаперечного фаворита" Першої ліги, з чим щиро вітаємо усіх вболівальників львів’ян", – йдеться у заяві, опублікованій у Facebook-сторінці Прикарпаття.

Після трьох турів Карпати набрали 9 очок і посідають друге місце Групи А. У Прикарпаття, яке раніше вибило команду Маркевича з Кубка України, 1 бал.