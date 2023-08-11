Перша ліга 2023/24, 3-й тур

Кремінь – Вікторія – 0:1

Гол: Чеглов, 36

ФСК Маріуполь – Полтава – 1:1

Голи: Гарнага, 89 (авт) – Щербак, 61

Вилучення: Булгаков, 48 (Маріуполь)

Нива Бузова – Нива Тернопіль – 2:1

Голи: Сергійчук, 4, (пен) Паламар, 61 – Різник, 67

Прикарпаття – Карпати Львів – 0:1

Гол: Ігор Алвес, 78 (пен)

Епіцентр – Агробізнес – (матч триває)

Лівий Берег – Чернігів-ШВСМ – (матч триває)

Львівські Карпати знову завітали до Івано-Франківська, сподіваючись взяти реванш у Прикарпаття за нещодавній виліт із Кубка України. Нулі на табло трималися впродовж більшої частини гри, а на 76-й хвилині арбітр призначив пенальті за фол проти Чачуа. Ігор Алвес Невес з позначки переграв кіпера, забивши переможний гол у другому турі поспіль для команди Мирона Маркевича. 0:1 – Карпати реабілітувалися за поразку в Кубку і продовжили переможну серію в чемпіонаті. У львів'ян 9 очок у трьох турах Першої ліги, івано-франківці мають лише 1 бал.

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У "дербі Нив" Бузова обіграла Тернопіль. Вже в дебюті Сергійчук реалізував пенальті, пробивши "панєнкою", а по перерві господарі подвоїли свою перевагу. Різник голом-красенем скоротив відставання тернополян, але на цьому все. Нива Бузова йде без втрат у Групі А – 3 матчі, 9 очок.

Вікторія мінімально обіграла Кремінь, здобувши першу перемогу в сезоні після двох нічиїх. Кремінь з одним балом на дні Групи Б. У ще одному матчі цієї групи Маріуполь, граючи в меншості, завдяки автоголу на останніх хвилинах вирвав нічию у Полтави.

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