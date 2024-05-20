"Гірники" не планують кардинальних змін у своїй логістиці в наступному сезоні УПЛ.

Чутки про ймовірний переїзд Шахтаря на стадіон Лівий берег у Київ виявилися неправдивими. За інформацією Футбол 24, основним домашнім стадіоном донеччан у сезоні 2024/25 залишиться Арена Львів.

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"Гірники" розраховують на участь у груповому етапі Ліги чемпіонів. Це буде вісім матчів, усі відбудуться за кордоном. Через це не логічно "прив'язувати" себе до Києва замість Львова.

Стадіон Лівого берега розглядається Шахтарем лише як резервний. Для розуміння, у поточному сезоні офіційно резервною ареною "гірників" був львівський СКІФ, але команда не провела там жодного матчу.

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