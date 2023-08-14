"Игра была равной. Карпаты не создали ни одного момента. Можно сказать, что им помогли потусторонние силы забить этот гол.

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Судья (Евгений Цыбулько, – Футбол 24) извинился перед нами за пенальти, сказал, что он ошибся. Но нам от этого не легче. Есть осадок от того, что творится на поле, нельзя так издеваться над людьми, над футболистами", – сказал Городов в послематчевом комментарии.

Напомним, минимальная победа позволила Карпатам набрать 9 очков после 3-х туров – подопечные Мирона Маркевича вместе с Нивой Бузова лидируют в турнирной таблице группы А Первой лиги.

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