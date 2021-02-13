Головний тренер німецького РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн роздратований методами керівництва мюнхенської Баварії в історії з підписанням оборонця Дайота Упамекано.

Фахівець після перемоги над Аугсбургом відмовився підтвердити перехід в ефірі DAZN DE.

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"Ні, я не можу підтвердити. У мене щойно завершився матч Бундесліги. Якщо Баварія його підтвердила за 20 хвилин до старту матчу, то краще спитайте в них", – заявив Нагельсманн.

Нагадаємо, що напередодні мюнхенська Баварія підтвердила трансфер Упамекано після сезону 2020/21. "Ротен" активували клаусулу французького оборонця у розмірі 42,5 млн євро.

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