"Перехід Упамекано в Баварію? Так, можу підтвердити. Ми в Баварії дуже раді з цього приводу. Протягом декількох місяців у нас були дуже хороші, інтенсивні і професіональні переговори з Дайотом та його агентом", – цитує Саліхаміджича Sportbild.

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Чинний чемпіон Німеччини переконав французького захисника підписати контракт на 5 років. РБ Лейпциг отримає за свого 22-річного таланта 42,5 млн євро. Повноцінно трансфер відбудеться влітку, коли вступить у силу клаусула гравця. На Дайота також полювала низка європейських грандів, серед яких Ліверпуль, Челсі та інші.

У нинішньому сезоні Бундесліги Упамекано провів за РБ Лейпциг 19 матчів і навіть зумів відзначитись голом.

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