У фінальному поєдинку за титул Клубного чемпіона світу Тігрес зазнав поразки від Баварії, однак Андре-П'єр Жиньяк не програв Роберту Лєвандовскі боротьбу за золотий бутс турніру.

Баварія зустрічалася з Тігресом у фіналі Клубного ЧС під вивіскою битви Лєвандовскі та Жиньяка за золотий бутс турніру – Андре-П'єру вдалося настріляти три голи, а у Роберта було всього два. В цьому і полягала основна інтрига поєдинку. Ніхто не сумнівався, що монтеррейці програють мюнхенцям – і навряд чи хтось очікував від них серйозного спротиву.

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Щоправда, Ханс-Дітер Флік перед фіналом клубного ЧС зіткнувся із серйозними кадровими проблемами. Головною втратою став Мюллер, який підхопив коронавірус, а на Боатенга тренер не міг розраховувати через особисті проблеми Жерома. Німці могли обійтися прямими замінами на їхніх позиціях, однак Флік пішов далі: в центрі оборони він випустив пару Девіс-Ернандес, а в опорну зону перевели Алабу. Хейтери Баварії вбачали у цих перестановках шанс для Тігреса.

Мексиканці активно почали матч. Вже на 1-й хвилині Жиньяк пробив по воротах з центру штрафного, головою замкнувши подачу з правого флангу, однак удар заблокували. Баварія відповіла одразу: на 5-й Коман стріляв з відскоку метрів з 20-ти (слабенько, в руки голкіперу Гусману), а на 6-й Лєвандовскі отримав розрізну передачу в карний майданчик – на щастя для монтеррейців, Роберт не зміг обробити м'яч.

Тігрес не знітився: на 12-й хвилині Жиньяк набрав крейсерську швидкість і з лівого флангу віддав поперечний пас на Кіньйонеса, а той пробив метрів з 24-х – значно вище воріт. Ще за три хвилини Кіньйонес отримав розрізну передачу на хід у штрафний, але Нойєр вчасно вийшов з воріт та був першим на м'ячі!

Словом, у першій третині команди вели рівну боротьбу з обопільними спробами загострити гру, однак на 18-й хвилині сталося те, чого всі чекали – Баварія забила гол. Відзначився Кімміх, який завдав фантастичного удару з дистанції точно під дальню стійку. Бути б 1:0, якби арбітр не скасував взяття воріт – суддя вирішив, що Лєвандовскі, перебуваючи в офсайді, заважав голкіперу при пострілі (м'яч і справді пройшов поміж ніг поляка).

Не можна сказати, що цей епізод щось зламав у грі, але після нього у Тігреса була всього одна хороша "атака віялом" без удару та дальній слабкий постріл Сальседо в руки Нойєру. Баварія теж особливо не тиснула, але ініціативу мюнхенці тримали мертвою хваткою.

Це вилилось у два гольових моменти: на 25-й хвилині Коман пробивав метрів з 20-ти під ближню стійку (Гусман парирував), а на 34-й мексиканців врятував каркас – це Сане пробив з лівого краю штрафного після швидкого розіграшу кутового. Лерой влучив у хрестовину. Крім того, німці мали кілька перспективних вривань і негострих ударів.

Відкрити рахунок до перерви команди не змогли, але на старті другого тайму Баварія взялася за справу по-дорослому. Вже на 48-й хвилині Коман обіграв Родрігеса та виконав подачу на лінію воротарського, а Сане замкнув головою – над поперечкою! Ще за три хвилини Гнабрі отримав м'яч у штрафному й закрутив його у праву дев'ятку, однак сфера знову розминулася з каркасом! На 54-й Коман переграв двох суперників на фланзі й виконав передачу в карний майданчик, але ніхто не замкнув.

Тігрес відповів кількома атаками, в одній з яких команда вилітала 4-в-2, однак брак класу призводив до дитячих втрат. За це Баварія жорстоко покарала: на 60-й хвилині Лєвандовскі пішов у штрафний на подачу з глибини й зіткнувся з голкіпером (при цьому зігравши у м'яч), а Павар добив "круглого" у порожні ворота – втім, арбітри знову просигналізували офсайд. На щастя для німців, у суддів був VAR, який підтвердив чистоту голу. 1:0!

Цей епізод змушував Тігрес йти уперед, однак у мексиканців взагалі нічого не виходило. У них навіть м'яч не тримався, не кажучи вже про якесь загострення. При цьому тренерський штаб і не думав проводити заміни, а Баварія продовжувала нестись уперед. На 70-й хвилині забивати міг Толіссо, який замикав подачу Кімміха зі штрафного, а на 73-й з дальньої дистанції пробивав Алаба – в обох випадках м'яч просвистів над поперечкою.

Німці почувалися настільки спокійно, що на 74-й Ханс-Дітер Флік вирішив випустити на поле Косту, Шупо-Мотінга та Мусіала, знявши з гри Сане, Комана і Лєвандовскі. Таким чином, Роберт не зміг перемогти Жиньяка у битві бомбардирів на клубному ЧС-2021. Андре-П'єр же разом зі своєю командою навіть проти такого складу мюнхенців не міг нічого організувати.

В ендшпілі зустрічі стало веселіше. Так, Баварія могла подвоїти свою перевагу дальнім ударом Толіссо на 81-й хвилині – мексиканців врятувала стійка! Тігрес огризнувся кутовим на 83-й, після якого Жиньяк спробував пробити у падінні через себе метрів з шести. Француз не зміг влучити по м'ячу.

Ще через хвилину монтеррейці ледь не забили самі собі – Сальседо скинув м'яч на голкіпера, однак той полетів прямо у ворота! На щастя, Гонсалес наздогнав сферу, а на 86-й хвилині він ще й врятував при пострілі Кости впритул. На 89-й же з лівого краю карного майданчика завдав удару Мусіала – по горобцях!

У Тігреса було ще чотири компенсованих до матчу хвилини, але створити бодай один небезпечний момент мексиканці так і не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу мюнхенців.

Таким чином, Баварія стала новим клубним чемпіоном світу, завоювавши усі шість можливих трофеїв і повторивши рекорд Барселони 2009 року.

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