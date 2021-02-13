Специалист после победы над Аугсбургом отказался подтвердить переход в эфире DAZN DE.

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"Нет, я не могу подтвердить. У меня только что завершился матч Бундеслиги. Если Бавария его подтвердила за 20 минут до старта матча, то лучше спросите у них", – заявил Нагельсманн.

Напомним, что накануне мюнхенская Бавария подтвердила трансфер Упамекано после сезона 2020/21. "Ротен" активировали клаусулу французского защитника в размере 42,5 млн евро.

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