РБ Лейпциг офіційно викупив Анхеліньо – Зінченко втратив конкурента
10:44 - Читать на русском
Фланговий оборонець Анхеліньо став повноцінним гравцем німецького РБ Лейпциг. Раніше права на нього належали англійському Манчестер Сіті.
Іспанець продовжить свої виступи за "биків", повідомляє офіційний сайт клубу.
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РБ Лейпциг викупив Анхеліньо та уклав із ним контракт до літа 2025 року. Орієнтовна вартість трансферу – 18 млн євро. Оборонець проводить свій другий сезон за команду Нагельсманна. Орендна угода з Манчестер Сіті передбачала автоматичний викуп після певної кількості зіграних латералем матчів у сезоні 2020/21.
До слова, в нинішній кампанії Анхеліньо провів 29 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 11 результативних передач.
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