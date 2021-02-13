Фланговий оборонець Анхеліньо став повноцінним гравцем німецького РБ Лейпциг. Раніше права на нього належали англійському Манчестер Сіті.

Іспанець продовжить свої виступи за "биків", повідомляє офіційний сайт клубу.

Баварія підтвердила трансфер Упамекано

РБ Лейпциг викупив Анхеліньо та уклав із ним контракт до літа 2025 року. Орієнтовна вартість трансферу – 18 млн євро. Оборонець проводить свій другий сезон за команду Нагельсманна. Орендна угода з Манчестер Сіті передбачала автоматичний викуп після певної кількості зіграних латералем матчів у сезоні 2020/21.

До слова, в нинішній кампанії Анхеліньо провів 29 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 11 результативних передач.

РБ Лейпциг втримав перемогу над Аугсбургом