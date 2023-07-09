Арбітриня Софія Причина прийняла вибачення Василя Червака за поштовх у спину під час квітневого матчу у Першій лізі.

"Помилятись можуть всі... Визнати помилку – одиниці.

Вибачення з букетом квітів і оскарження дискваліфікації – грубіян, якого вигнало Полісся, перепросив у арбітрині

Думаю, на цьому можна ставити крапку", – написала Причина на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, наприкінці невдалого матчу з МФК Металург Червак не стримав емоцій та штовхнув арбітриню Софію Причину у спину, за що був вилучений з поля. Пізніше 23-річний футболіст публічно попросив вибачення, але це не врятувало від жорстких санкцій. Полісся розірвало з ним контракт, а згодом грубіяна наздогнала 6-місячна дискваліфікація від КДК УАФ.

Напередодні Червак, який нещодавно став гравцем Металіста 1925 (контракт на 2 роки), особисто вибачився перед арбітринею (яка судила спаринг харків'ян) та подарував їй букет квітів.

Зоря з голом динамівця обіграла польський клуб, Верес переміг Металіст 1925, Полісся врятувалось – спаринги клубів УПЛ