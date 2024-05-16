Панамський легіонер луганців Едуардо Герреро поки не може розраховувати на перехід в інший клуб.

Форвардом Зорі Едуардо Герреро цікавився неназваний клуб, розповів журналіст Володимир Звєров в авторській програмі на ПРОФУТБОЛ Digital.

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За інформацією джерела, президент луганців Євген Геллер відмовився розглядати пропозицію, заявивши, що панамський легіонер наразі не продається.

Нагадаємо, у поточному сезоні 24-річний нападник провів за Зорю 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 13 голів і віддав 4 асисти. Його контракт із луганським клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює його в 800 тисяч євро.

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