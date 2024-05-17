Ювілейна гра Хаві та дубль вихованця "кулес" у відеоогляді матчу Альмерія – Барселона – 0:2
09:46 - Читать на русском
Барселона здобула перемогу над Альмерією (2:0) у матчі 36-го туру Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Фермін Лопес 14’
Фермін Лопес 67’
14’ Фермін Лопес
67’ Фермін Лопес
"Блаугранас" здобули перемогу над Альмерією завдяки дублю вихованця команди Ферміна Лопеса. Для Хаві зустріч у 36 турі була ювілейною на чолі Барселони.
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Для іспанського фахівця це був 100-й матч на посаді головного тренера "блаугранс". За цей час команда здобула 69 перемог, 16 разів зіграла внічию, зазнала 15 поразок.
Барселона наразі перебуває на другій сходинці у турнірній таблиці Ла Ліги з 79 очками. "Кулес" випереджають Жирону на чотири пункти.
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