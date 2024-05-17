Барселона здобула перемогу над Альмерією (2:0) у матчі 36-го туру Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Блаугранас" здобули перемогу над Альмерією завдяки дублю вихованця команди Ферміна Лопеса. Для Хаві зустріч у 36 турі була ювілейною на чолі Барселони.

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Для іспанського фахівця це був 100-й матч на посаді головного тренера "блаугранс". За цей час команда здобула 69 перемог, 16 разів зіграла внічию, зазнала 15 поразок.

Барселона наразі перебуває на другій сходинці у турнірній таблиці Ла Ліги з 79 очками. "Кулес" випереджають Жирону на чотири пункти.