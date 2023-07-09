Арбитр София Причина приняла извинения Василия Червака за толчок в спину во время апрельского матча в Первой лиге.

"Ошибаться могут все... Признать ошибку – единицы.

Извинения с букетом цветов и обжалование дисквалификации – грубиян, которого выгнало Полесье, извинился перед судьей

Думаю, на этом можно ставить точку", – написала Причина на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в конце неудачного матча с МФК Металлург Червак не сдержал эмоций и толкнул арбитра Софию Причину в спину, за что был удален с поля. Позже 23-летний футболист публично извинился, но это не спасло от жестких санкций. Полесье разорвало с ним контракт, а впоследствии грубияна настигла 6-месячная дисквалификация от КДК УАФ.

Накануне Червак, который недавно стал игроком Металлиста 1925 (контракт на 2 года), лично извинился перед арбитром (которая судила спарринг харьковчан) и подарил ей букет цветов.

Заря с голом динамовца обыграла польский клуб, Верес победил Металлист 1925, Полесье спаслось – спарринги клубов УПЛ