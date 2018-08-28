На краю прірви: 5 причин, через які Моурінью (поки) не піде з Манчестер Юнайтед

Розгромна поразка від Тоттенхема (0:3) у матчі 3-го туру АПЛ та рівень гри Манчестер Юнайтед посилили чутки про можливу відставку Жозе Моурінью. Наскільки близьке прощання Особливого з манкуніанцями розбирає "Футбол 24".

Спітнілий після програного Тоттенхему поєдинку в 3-му турі АПЛ Жозе Моурінью активно прощався з публікою Олд Траффорд. Розгромна поразка від "шпор" на власному полі на старті чемпіонату добряче вдарила по самолюбству португальського фахівця. Він виглядав настільки спустошеним, що деякі коментатори навіть припустили – матч із лондонцями останній для Особливого біля керма Манчестер Юнайтед.

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Проте, говорити про відставку Моурінью зарано. На те є багато причин, та варто розглянути основні.

1. Занадто рано

Поєдинок із Тоттенхемом – лише третій у нинішньому сезоні Прем'єр-ліги. Попереду ще 35 матчів, які можуть запросто перевернути все з ніг на голову. МЮ не втратив шансів на титул чи місце в топ-4. Так, команда програла два матчі поспіль, але сяк-так набрала 3 очки в дебютній зустрічі проти Лестера. У неділю підопічні Моурінью гратимуть із Бернлі, що виглядає чудовою нагодою набрати залікові бали та втерти носа критикам.

Не забуваймо, що "кларетові" в четвер проведуть черговий матч Ліги Європи. У повторному поєдинку плей-офф кваліфікації турніру команда Шона Дайча прийматиме грецький Олімпіакос і спробує відіграти гандикап у два м'ячі. Головна проблема Бернлі – коротка лава запасних, тому шанси "червоних дияволів" у неділю виглядають доволі оптимістично.

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Шість набраних очок після 4-х турів, звісно, не межа мрій уболівальників і босів клубу, але й непоганий показник. Окрім цього, далі Ман Юнайтед очікує ціла серія матчів із середняками – Уотфорд (у гостях), Вулверхемптон (вдома), Вест Хем (г) і Ньюкасл (д). За сприятливих умов, після восьми турів "червоні дияволи" можуть мати 18 очок. Це лише на 2 пункти менше, ніж манкуніанці мали за той же період у минулій першості.

2. Перерва на матчі збірних

Після матчу з Бернлі більшість гравців Манчестер Юнайтед роз'їдуться по збірних, оскільки наступного тижня розпочнеться прем'єрний розіграш Ліги націй. Це може зменшити психологічну напругу, яка точно панує на Олд Траффорд. Також вдала та результативна гра за національну команду зазвичай мотивує гравців до успішних виступів і в клубі.

Це може справити позитивне враження, наприклад, на Ромелу Лукаку, який змарнував кілька нагод у матчі проти Брайтона, а в поєдинку з Тоттенхемом примудрився не влучити в порожні ворота.

3. Відсутність альтернативи

На ринку зараз не так багато класних безробітних фахівців. Так, є Зінедін Зідан і Антоніо Конте, але вони обоє скидалися на вичавлені лимони наприкінці своєї роботи з мадридським Реалом і лондонським Челсі відповідно. І француз, і італієць, вочевидь, мають намір узяти паузу за прикладом Луїса Енріке, який впродовж року після емоційного розриву з Барселоною жив життям "нормальної" людини.

Майже всі поважні тренери починають роботу з новою командою влітку. Прикладів, коли топ-фахівець очолив клуб посеред сезону та досягнув із ним вагомих результатів того ж року, вкрай мало. Великий тренер – це власна філософія. Її неможливо прищепити, коли команда грає за схемою вівторок-субота та тренується в економ-режимі півтижня.

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Після гіпотетичного звільнення Моурінью посеред сезону МЮ очолить хтось із "манкуніанським серцем". Той же Майкл Каррік, який влітку повісив бутси на гвіздок і одягнув спортивний костюм помічника португальця, або тренер академії Нікі Батт. Свого Гуса Хіддінка, який у будь-який момент може очолити клуб, Юнайтед не має.

4. Совість Вудворда

Віце-президент Манчестер Юнайтед Ед Вудворд не виконав побажань Жозе Моурінью у літнє трансферне вікно. Португалець хотів підсилити центр поля і лінію захисту. Із першим менеджмент манкуніанців впорався швидко. Ще на початку червня "дияволи" оголосили про підписання бразильця Фреда з донецького Шахтаря.

Натомість придбати центрбека виявилось доволі складно. Варан, Алдервейрелд, Магуайр, Боатенг, Міна, Бонуччі та навіть ветеран Годін – усіх їх сватали до Манчестера впродовж літа. Проте, Вудворд не зміг (чи не захотів) підписати жодного гравця оборони, а на фоні трансферних невдач нагадав, що в МЮ і без того немало центральних захисників хорошого рівня – Джонс, Смоллінг, Байлі, Лінделеф. Та вчора Лукас Моура та його партнери з Тоттенхема показали усю "міць" пари центрбеків Смоллінг-Лінделеф, "розірвавши" їх у другому таймі.

Щоправда, Вудворд "покаявся" ще до цього провалу. Минулого тижня стало відомо, що Моурінью в січні отримає гроші на трансфери. Щоправда, рада директорів збирається строго контролювати витрати. На те є причини: того ж Лінделефа, як і Байлі, який провалив матч із Брайтоном, до клубу привів саме португальський тренер.

5. Money, money, money

Коли лондонський Челсі залихоманило в сезоні 2015/16, то власник клубу Роман Абрамович відтягував із відставкою Моурінью до кінця. "Сині" тоді набрали 11 очок у стартових 12-ти матчах, вилетіли з Кубка ліги ще в жовтні, але Особливого звільнили лише перед Різдвом, коли справи лондонців стали катастрофічними – 9 поразок за 16 турів.

Думаєте, російський олігарх бажав зла своєму дітищу? Ні, причина була банальнішою – гроші. Моурінью перед стартом того сезону підписав новий 4-річний контракт із Челсі та мав би отримати 37 млн фунтів, якщо його звільнять. За чутками, зрештою "сині" та португалець зійшлися орієнтовно на 20-ти.

Неустойка Моурінью в Манчестер Юнайтед складає 12 млн фунтів. Фанати "червоних дияволів" вже припустили, що тренера не звільнятимуть, оскільки не хочуть платити ці гроші. Саме так у соцмережах з'явилася ініціатива зі збору коштів на виплати сеу Жозе, щоб він покинув Олд Траффорд якомога скоріше.

Манчестер Юнайтед – великий бізнес-проект. Це ціла корпорація із заробляння коштів. Манкуніанці є найбагатшим клубом світу, а такі "монстри" не приймають поспішних рішень. Звільнити Жозе Моурінью зараз – просто. Дати ще часу – складніше. Повірити в його проект і надати повну підтримку – безцінно. Португальський тренер не покине Олд Траффорд ось так, після 3-х турів, але має бути обачним. Він опинився на краю прірви й допомогти йому відійти від неї можуть лише ті, кого він так нещадно критикує...

Антон Федорців, "Футбол 24"