Топ-9 неочевидних прогнозів на новий сезон АПЛ

Перед стартом сезону 2018/19 в англійській Прем'єр-лізі прогноз на майбутній перебіг подій склав культовий британський журнал FourFourTwo.

1. Зміни позитивно вплинуть на Арсенал

Звісно, буде надзвичайно дивно спостерігати за тим, як діями Арсенала керує хтось інший, не Арсен Венгер. Але Унаї Емері навряд загрожують проблеми, які спіткали колись Девіда Мойєса в Манчестер Юнайтед. Більше того, іспанський фахівець цілком імовірно погодився на пропозицію "канонірів", оскільки бачить перспективу в талановитій групі гравців, із якими доведеться працювати. На Емірейтс є кілька діамантів.

З іншого боку, склад лондонців є трохи розбалансованим, що може обмежити тренерську роботу. Йому доведеться використовувати одних гравців на максимумі, а інші можуть потрапити в опалу та почати бойкотувати. Але боротьба за місце в основі може стимулювати цю команду. А це вже набагато краще, ніж стагнація в останні роки під керівництвом Венгера: це буде щось нове, а не одне й те ж, знову й знову з повільною руйнацією репутації великого тренера.

Найцікавіше про трансфери, оцінка перспектив у топ-6 та знайомство з новачками. Прев'ю АПЛ сезону-2018/19

2. Фабіанскі стане угодою сезону

Що вам дають сьогодні 7 млн фунтів? Трохи більше 11 % Аліссона, та й не найкращих. Пара ребер чи щось схоже. Можливо, колінна чашечка. Звичайно, навіть не одна його рука. Але можете отримати всього Лукаша Фабіанскі, а для об'ємного трансферного вікна Вест Хема цього літа він виглядає найбільшим підписанням.

Завжди важко оцінювати, наскільки добре грає голкіпер в жахливій команді через 10 невдах перед ним, але Фабіанскі був одним із небагатьох гравців, які добре себе зарекомендували в Суонсі. "Молотки" можуть почуватися безпечніше з ним у воротах, аніж із Джо Хартом.

3. Бернлі боротиметься за виживання

Не применшуючи досягнення "бордових", варто зазначити, що їхнє сьоме місце більше свідчить про рівень решти команд Прем'єр-ліги в минулому сезоні, адже Бернлі зайняв таке місце після 11 ігор без перемог посеред сезону, а також програв три з останніх п'яти матчів чемпіонату.

Підопічні Шона Дайча виглядали солідно та чудово, але в дивізіоні тепер немає очевидних хлопчиків для побиття, команди навколо підсилились, а Бернлі запізнився із виходом на трансферний ринок (Джо Харт і Бен Гібсон приєдналися до клубу лише цього тижня). Додайте до цього потенційний баласт із ігор у форматі неділя-четвер-неділя та важкі матчі в Лізі Європи, і ми можемо стати свідками величезного падіння Бернлі цього сезону.

4. Бенітес залишиться і продовжить творити дива

Найбільшим страхом для більшості фанів Ньюкасла сьогодні є загроза того, що Рафа Бенітес вирішить, що ситий по горло співпрацею із Майком Ешлі та піде геть. Однак, якщо б він дійсно хотів підірвати "сорок" зсередини, то вже б зробив це. Також складається враження, що іспанець потрапив до пастки: комбінація його специфічного футболу та вимог роботи, сім'я, яка мешкає в Англії, означають, що варіантів із іншим місцем праці обмаль. Він залишиться, а поки він перебуватиме на Сент-Джеймс Парк Ньюкасл продовжуватиме перезавантаження.

5. Усі полюблять Джеймса Меддісона

Рік тому Меддісон був на роздоріжжі. Його переїзд із Ковентрі в Норвіч не минув гладко: кілька разів йому довелося поїхати в оренду, а сам хавбек отримав репутацію людини, его якої випереджає талант. Але він опустився на землю, змінив своє ставлення до ситуації та став одним із найкращих гравців Чемпіоншипу.

Вразив усіх так, що Лестер вирішив, що 21-річний хлопець. який ніколи не грав у Прем'єр-лізі, вартує 25 млн фунтів. Але він може відпрацювати кожен пенні: це гравець, який виблискує в складних ситуаціях, не повільний, але не покладається на швидкість, а ще він перейшов у команду, що потребує нового креативного лідера після продажу Ріяда Мареза. Буде шоком, якщо до травня ми не побачимо його в складі збірної Англії.

6. Два клуби-новачки фінішують у верхній частині таблиці

Відразу після еліти Прем'єр-ліга – це величезна миска супу, що кипить. Інколи з'являються інгредієнти, що можуть здивувати, але загалом – банальний бульйон. 21 пункт між Бернлі, що став сьомим, та Суонсі, який вилетів, аналогічний до розриву "бордових" із четвертим Ліверпулем. Це все означає, що всі з-за меж топ-6 можуть фінішувати на будь-якому місці, навіть команди, які піднялися з Чемпіоншипу. Кардіфф вилетить, оскільки команда під керівництвом Ніла Ворнока занадто скупа, а ось Фулхем і Вулверхемптон перебувають у процесі будівництва складів, які можуть змагатися з будь-ким із переліку нефаворитів. Як мінімум, один з них, а, можливо, й обоє – проведуть добротний сезон.

7. Мауріціо Саррі закінчить провалом

Челсі дуже пощастило, що всі ми були захоплені чемпіонатом світу впродовж літа, й, відповідно, не звертали увагу на тренерську сагу, яка плавно перейшла в період передсезонною підготовкою. А вона явно заслуговувала на негативну реакцію. Звісно, затримка зі звільненням Антоніо Конте мала свої причини, але це не скасовує того факту, що Мауріціо Саррі отримав якийсь інвалідний шанс проявити себе в англійському футболі. Розбалансований склад, лише один трансфер до серпня, бойкот Куртуа, і подальший перехід в Реал та мінімум часу на підготовку. Все це вказує на загрозу ще одного звільнення напередодні Різдва на Стемфорд Брідж.

8. Ліверпуль примудриться нічого не виграти

Усе це здається занадто досконалим. Після багатьох років відносної економії для такого великого клубу Ліверпуль наче зірвався з ланцюга та солідно витратився із січня. Та ще й не просто витратив багато – витратив розумно. Клуб звернув уваги на свої проблемні місця та скористався проблемами з найкращими гравцями, які були доступні на ринку.

Усе має сенс. Але все ж це Ліверпуль. Жодного титулу ліги за 28 років, і досягнення в кубках вже не виглядає таким неймовірним. Не можна сказати, чому, але є якесь внутрішнє відчуття. Попри всю логіку, весь сенс, все нібито витончене планування, вони нічого не отримають. Вочевидь.

9. Моурінью покине Манчестер Юнайтед 22 жовтня

Не треба бути тенденційним чи поведінковим експертом, щоб помітити, що ми це десь бачили раніше. Поведінку Жозе Моурінью влітку правильно було б описати словом "похмура"; людина невдоволена життям і кидається на всіх і кожного.

Відправляти закодовані повідомлення менеджменту – одна справа, але обрання дивних боїв із такими гравцями, як Антоніо Валенсія, чи звинувачення в тому, що його команда слабшає – зовсім інше. Це все починає здаватися знайомим уболівальникам Челсі – це картинка, за якою вони спостерігали три роки тому, що завершилася тим, що в грудні тренера-чемпіона звільнили зі сльозами зради.

Манчестер Юнайтед грає проти колишньої команди Моурінью на вікенд 20 жовтня: поганий старт сезону, пригноблені гравці, які не мають ентузіазму боротися за свого менеджера та символічна поразка від старих друзів – усе стає гранично ясним. Він піде геть наступного понеділка...